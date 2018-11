Paura e fobia: ecco come superare la paura con l’immaginazione, lo studio

PAURA E FOBIA: COSA FARE QUANDO LA PAURA TI BLOCCA? USA L’IMMAGINAZIONE!

Paura della morte? Paura del buoi? Paura di volare? Alcuni dicono che le paure sono tutte nelle nostre teste - e la chiave per vincerle potrebbe essere anche là, suggerisce un nuovo studio.

Gli psicologi a volte usano spunti per esperienze traumatiche per aiutare i pazienti a superare le proprie paure legate ai dolori passati senza dover rivivere quei momenti.

Ma per alcuni, anche questi input audio, visivi o che coinvolgono gli altri sensi, possono essere troppo da gestire.

In questi casi, i medici hanno a lungo istruito i loro pazienti a immaginare semplicemente questi segnali e quindi a guidarli attraverso un processo di riprogrammazione mentale per rendere più gestibili le loro risposte agli stimoli.

Ora, i ricercatori del Mount Sinai Hospital in Usa, hanno dimostrato che l'immaginazione è allo stesso tempo uno strumento potente quanto questi segnali reali, registrando le attività cerebrali e i cambiamenti dei pazienti mentre ri-sperimentano o re-immaginando gli stimoli.

COME SUPERARE LA PAURA: LA POTENZA DELL’IMMAGINAZIONE NELLA TECNICA DELL’ESTINZIONE DELLA MINACCIA

Il metodo tradizionale per superare le paure, fobie, ansie e traumi, chiamato estinzione delle minacce, si basa sull'attivazione di aree del cervello coinvolte nella percezione, nella memoria, nell'apprendimento e nell'immaginazione e gli autori del nuovo studio mostrano che gli stessi processi si verificano quando la fonte della paura viene "simulata" immaginandola.

"L'aspetto più interessante era che potevamo misurare le risposte neurali e osservare lo stato cerebrale durante l'immaginazione e vedere che era simile a ciò che accade durante l'esposizione reale", ha detto l'autrice maggiore Daniela Schiller, neuro-scienziata e psichiatra alla Scuola di Medicina al Mount Sinai a New York City. "Facendo azioni mentali possiamo portare il nostro cervello in uno stato che assomiglia a quello che succede quando c'è un'esposizione reale".

Uno degli svantaggi della terapia espositiva tradizionale è che può essere difficile o poco pratico provare a confrontarsi con l'effettiva fonte delle paure di un paziente: se, ad esempio, derivano da un trauma in una zona di guerra. E a volte la paura è così intensa che la terapia dell'esposizione reale può essere travolgente.

Guidati dalla dott.ssa Daniela Schiller, i ricercatori hanno testato il modo in cui "l'estinzione della minaccia" ha funzionato per i pazienti le cui menti sono state riqualificate con stimoli reali e immaginari.

"Ci concentriamo molto sull'effetto degli stimoli esterni sul comportamento e su come il cervello reagisce, ma molti di questi processi si verificano nel cervello e non abbiamo accesso ad essi", afferma la dott.ssa Schiller .

PAURA: LO STRUMENTO DELLA IMMAGINAZIONE PER VINCERE LA PAURA

"Uno di questi strumenti è l'immaginazione. Sappiamo che, in terapia, questi sono strumenti piuttosto potenti, quindi stiamo cercando di dare una spinta a [rivelare] quei processi interni soggettivi. "

L'estinzione delle minacce è un processo che insegna alle persone che possono sperimentare uno spunto che è diventato associato a qualcosa di temibile, rivelando che da quella situazione non necessariamente ne consegue un evento negativo.

A seguito dei risultati positivi dello studio (per chi fosse interessato sul metodo utilizzato qui lo studio su come superare la paura) la dottoressa Schiller ha dichiarato "Questo espande la nostra cassetta degli attrezzi in modo che possiamo usare l'esposizione reale o l'esposizione immaginata e potrebbero essere una terapia combinata o un trattamento complementare con un farmaco"