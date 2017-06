Pelle e capelli rigenerati dopo le ustioni: successo della sperimentazione Usa

Rigenerare pelle e capelli dopo le ustioni: esito positivo del test su suini ustionati

Svolta radicale nella rigenerazione di pelle e capelli dopo le ustioni: i test sui maiali aprono la strada per le sperimentazioni su esseri umani

Nonostante i recenti progressi nell'ambito della chirurgia ricostruttiva, i chirurghi plastici non riescono ancora dare alle vittime di ustioni a quello che richiedono più: la propria pelle.

Rigenerazione della pelle e dei capelli dopo le ustioni: successo della sperimentazione sui suini

Ma adesso, una piccola azienda biotecnologica statunitense, come riporta il Daily Mail, ha rigenerato con successo la pelle e stimolato la crescita dei capelli nei suini con ustioni e abrasioni, aprendo la strada ad una scoperta scientifica che potrebbe portare alla rigenerazione della pelle umana. L'approccio brevettato dalla PolarityTE Inc. di Salt Lake City è stato progettato per utilizzare un tessuto sano del paziente per ricostituire la pelle umana necessaria al trattamento delle ustioni e delle ferite.

“Gli attuali approcci per trattare le ustioni sono gravemente limitate nella loro efficacia e, in alcuni casi, sono piuttosto costosi”, ha dichiarato in un'intervista il dottor Denver Lough, fondatore e CEO di PolarityTE.

PolarityTE ha condotto lo studio pre-clinico sui suini feriti in un struttura ospitante animali in Utah.

Ricrescono i capelli e si rigenera la pelle dopo le ustioni: i risultati della sperimentazione Usa

L'uso della terapia ha determinato la cicatrizzazione delle ferite, la crescita dei follicoli piliferi, la completa copertura delle ferite e la rigenerazione progressiva di tutti i livelli della pelle, ha detto la società.

La pelle di maiale è più complessa e robusta della pelle umana, questo fa ben sperare in una riuscita del test sugli esseri umani