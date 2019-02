Pelle: curcuma, frutti rossi, i cibi che la rendono bella - Salute e benessere

Pelle: la scienziata Maria Teresa Viviano ha condiviso la lista di alimenti che compongono la dieta per una pelle perfetta - Salute e benessere

Ci sono alimenti che possono aiutare ad avere una pelle tonica e in salute se assunti regolarmente e nelle giuste quantità. Tè verde, curcuma, frutti rossi, frutta secca, semi in particolare di lino, cereali integrali e cioccolato crudo fondente sono 7 cibi principali che possono aiutare a mantenere la pelle in salute e anche renderla ancora più giovane.

Pelle perfetta, rimendi naturali: la dieta ha un ruolo fondamentale

Lista dei cibi per una pelle perfetta è stata stilata dalla dottoressa Maria Teresa Viviano, responsabile di Dermocosmetologia dell'Idi di Roma. In generale gli esperti consigliano di seguire un'alimentazione composta da un numero ridotto di cibi che possono provocare infiammazione e ricca di vitamine e antiossidanti. Sarebbe quindi opportuno ridurre carboidrati raffinati, latticini e insaccati. "Il cioccolato fondente crudo - spiega la Viviano - è ricco di polifenoli, ha un'azione antiossidante e antiradicalica. Si trova anche in polvere, con la quale si possono realizzare dolci con farina integrale, uova e zucchero grezzo".

Bella pelle, cosa mangiare? Te' verde, curcuma, germe di grano e pasta integrale

Secondo gli esperti tra gli alimenti che possono migliorare la salute della pelle troviamo germe di grano, pane e pasta integrale, ricchi di vitamina E ma anche te' verde ricco di polifenoli, in particolare l'epigallocatechingallato. Si tratta di sostanze che hanno una forte azione anti tumorale e anti-infiammatoria. Tutti i cibi sopracitati hanno un'azione drenante sul mircocircolo e possono essere sfruttata per schiarire in modo naturale le occhiaie grazie alla vitamina K. Quest'ultima è contenuta in particolare nella curcuma, che ha anche un'azione antinfiammatoria. "Ha il problema però - sottolinea la Viviano - di essere poco assimilabile. Per assorbirla si può accostare a olio d'oliva, avocado, salmone. E si attiva con piatti caldi, come zuppa di legumi o uova".

Ecco la dieta per una pelle perfetta per i giovani

Non bisogna poi dimenticare che la pelle necessita di cure diverse a seconda dell'età. I giovani che ad esempio sffrono di acne o dermatite seborrica dovrebbero evitare di consumare carboidrati raffinati e ridurre i latticini. Gli integratori per lo sport hanno un impatto negativo sulla salute della pelle e lo stesso vale per gli energy drink.

Ecco la dieta per una pelle perfetta per gli adulti

Gli adulti che vogliono una bella pelle dovrebbero seguire una dieta ricca di vitamina E, contenuta ad esempio nelle mandorle, avocado e spinaci. Anche la vitamina C'è particolarmente utile nel mantenere la tonicità della pelle e la si può trovare in kiwi, fragole, pomodori e peperoni. Gli Omega 3 contenuti nel pesce azzurro e i carotenoidi, elementi caratteristici di carote, zucche, e albicocche sono ideali per stimolare il collagene e rendere tonica la pelle. Anche il licopene del pomodoro produce un effetto simile.

Ecco la dieta per una pelle perfetta per le persone mature

Le persone in età avanzata dovrebbero porre grande attenzione alla salute della propria pelle assumendo luteina e reaxantina per proteggere la pelle dall'esposizione solare e prevenire le antiestetiche macchie. Tali elementi si trovano soprattuto in kiwi, uva, cavoli spinaci, zucchine.