Pene ricostruito con l'avanbraccio. Pene enorme, un super-pene. FOTO DEL PENE!

Pene ricostruito con un pezzo dell'avambraccio. E' successo davvero e non è fanta-medicina. E' accaduto in Italia. L'operazione assolutamente rivoluzionaria, realizzata dalla collaborazione tra il reparto di Urologia delle Molinette di Torino e l'Institute of Urology di Londra, sarà presentato in diretta durante un simposio mondiale dedicato alle più sofisticate tecniche di ricostruzione. Saranno sottoposti all'intervento chirurgico un paziente, che ha subito l'asportazione del pene a causa di un tumore, e un giovane affetto da micropene.

La struttura del nuovo pene viene creata a partire da un lembo di cute e di tessuto sottocutaneo, con relativi nervi e vasi sanguigni, prelevato dall'avambraccio dello stesso paziente. La perdita di tessuto dell'avambraccio viene a sua volta colmata apponendo un prelievo di cute dalla coscia del paziente. Con un intervento di poche ore si possono ottenere risultati molto soddisfacenti sia dal punto di vista estetico che funzionale. La nuova tecnica è indicata nei casi di anomalie congenite del pene, quando si verifica una sua mutilazione in seguito ad eventi traumatici e nei transessuali donna.