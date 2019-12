Peperoncino fa bene al cuore: dimezza rischio di infarto e ictus

Peperoncino e infarto: un nuovo studio conferma che utilizzarlo abitualmente in cucina ne dimezza il rischio. Stessa cosa per l'ictus - Salute e benessere

Si dice che il peperoncino abbia proprietà afrodisiache e che invece non sia proprio l'ideale per il cuore, in quanto aumenta la pressione sanguigna. Secondo uno studio realizzato dagli epidemiologici dell'IRCCS Neuromed di Pozzilli in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, Università dell'Insubria a Varese e il Cardiocardio Mediterraneo di Napoli non sarebbe esattamente così, almeno per quanto riguarda il benessere del cuore.

Peperoncino fa bene: il rischio di infarto e ictus si riduce sensibilmente se usato abitualmente – Salute e benessere

La ricerca pubblicata sul Journal of The American College of Cardiology afferma che chi usa il peperoncino in cucina per almeno 4 volte a settimana può ridurre fino al 40% il rischio di morte per infarto e di oltre il 60% per ictus. Non solo il rischio di morte per qualsiasi causa si riduce del 23% rispetto a chi non utilizza in modo relativamente assiduo il peperoncino in cucina. Lo studio ha previsto l’analisi delle abitudini alimentari di 22.811 abitanti del Molise in un arco di tempo medio di 8 anni.

Peperoncino fa bene e protegge da infarto e ictus a prescindere dalla dieta - Salute e benessere

"L'aspetto più interessante – ha dichiarato all’ANSA Marialaura Bonaccio, epidemiologa del Neuromed e primo autore dello studio - è che la protezione assicurata dal peperoncino è indipendente dal tipo di dieta adottata complessivamente, ovvero sia che si mangi in modo sano, sia che si scelga un'alimentazione meno sana, l'effetto protettivo del peperoncino è uguale per tutti". Nuovi studi potrebbero permettere di scoprire i meccanismi biochimici che permettono al peperoncino di proteggere il cuore.

I consigli dei cardiologi per un cuore in salute

Settimana scorsa i cardiologi riunitisi a Roma per il congresso Platform of laboratories for advanced in cardiac experience (Place) hanno diffuso alcuni consigli sulla dieta ideale per proteggere il cuore. Mangiare in modo corretto ha infatti lo stesso effetto curativo di un farmaco. Nella dieta per il cuore c'è posto per pasta, caffè, cioccolato fondente e ovviamente il peperoncino.