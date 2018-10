Peso ideale: essere in sovrappeso o sottopeso fa perdere 4 anni di vita

PESO OTTIMALE: ESSERE SOVRAPPESO O SOTTOPESO RIDUCE LE ASPETATIVE DI VITA DI 4 ANNI

Peso ideale: un nuovo rapporto pubblicato sul The Lancet, uno dei più grandi nel suo genere, che ha coinvolto quasi 2 milioni di persone nel Regno Unito, ha rilevato che Essere in sovrappeso o sottopeso potrebbe mettere fine a quattro anni di aspettativa di vita.

I ricercatori hanno scoperto che, a partire dall'età di 40 anni, le persone con un indice di massa corporea sana (IMC) presentavano un più basso rischio di morire di malattia, mentre le persone con un indice di massa corporea superiore e inferiore a quello ottimale rischiavano di avere vite più brevi.

IMC: cos’è e come si calcola l’indice di Massa Corporea

L'IMC è calcolato dividendo il peso di un adulto per il quadrato della sua altezza.

Un livello di IMC "sano" va da 18,5 a 25.

La maggior parte dei medici afferma che IMC è il metodo migliore che hanno per capire se qualcuno è obeso perché è preciso e semplice da misurare.

PESO IDEALE: QUAL È IL LIVELLO DI PESO OTTIMALE

Lo studio sul livello di peso ottimale, pubblicato su Lancet Diabetes and Endocrinology, ha mostrato che l'aspettativa di vita per uomini e donne obesi era rispettivamente inferiore di 4,2 e 3,5 anni rispetto a quella dell'intera gamma di peso corporeo sano.

La differenza tra uomini e donne sottopeso era di 4,3 anni (uomini) e 4,5 anni (donne).

L'IMC era associato a tutte le cause delle categorie di morte, ad eccezione degli incidenti legati al trasporto, tra cui il cancro, le malattie cardiovascolari e le malattie respiratorie.

Il dott. Krishnan Bhaskaran, autore del rapporto, ha dichiarato alla BBC: "Per la maggior parte delle cause di morte abbiamo scoperto che esisteva un livello di BMI" ottimale ", con rischio di morte in aumento sia al di sotto che al di sopra di tale livello. “Per la maggior parte delle cause di morte, maggiore è la differenza di peso, maggiore è l'associazione che abbiamo osservato con il rischio di mortalità.”