Pet therapy al reparto di oncologia del Fatebenefratelli: ecco Pesca e Dafne

Con i cani Pesca e Dafne la Pet therapy arriva al reparto di oncologia dell’ospedale Fatebenefratelli

Pesca e Dafne, questi sono i nomi dei due cani di piccola taglia che aiuteranno i pazienti del reparto di oncologia dell’ospedale Fatebenefratelli di Roma, una novità assoluta in Italia.

Parte un percorso dedicato alla pet therapy nella sala d'attesa dell'Ambulatorio di Oncologia del Fatebenefratelli dell’isola Tiberina, novità assoluta trattandosi di un reparto ospedaliero. Il Fatebenefratelli così si aggiudica il primato di aver portato a Roma la terapia con animali in un reparto di Oncologia, rivolgendosi ai pazienti in attesa della visita o del trattamento chemioterapico, che potranno beneficiare della compagnia di due cani di piccola taglia, Pesca e Dafne, affiancati dall'equipe di psicologi e addestratori dell'associazione ANIAA (Associazione Nazionale Interventi Assistiti con Animali).

Spiega Domenico Corsi, primario di Oncologia del Fatebenefratelli di Roma:

“Attraverso il contatto con gli animali si vuole favorire un rilassamento corporeo e determinare un riequilibrio dello spazio mentale con una rimozione temporanea di quei pensieri poco piacevoli che fanno parte della vita di tutti i pazienti e in particolare di quelli affetti da tumore. Impegnando il corpo e la mente nel prendersi cura di un animale, la persona ha una riconsiderazione di sé stessa non solo come malato, ma anche come individuo con un proprio valore e un proprio ruolo nelle situazioni che si vengono a creare nel contesto della malattia”



Pet Therapy cos’è



La Pet Therapy è una terapia "dolce" che si basa sull'interazione uomo-animale, essa può aiutare l‘uomo a superare una serie di problemi fisici come psicologici.

La Pet therapy è un'interazione guidata tra una persona e un animale addestrato. Lo scopo della Pet therapy è aiutare qualcuno a recuperare o affrontare un problema di salute o disturbi mentali.

Nella Pet therapy sono comunemente utilizzati cani e i gatti. Tuttavia, possono anche essere utilizzati pesci, cavalli e altri animali che soddisfano i criteri di screening. Il tipo di animale scelto dipende dagli obiettivi terapeutici del piano di trattamento di una persona.



Pet Therapy benefici



Quali sono i vantaggi della Pet therapy? La Pet therapy si basa sul legame preesistente umano-animale. Interagire con un animale domestico può aiutare nel risolvere molti problemi fisici e mentali. Può aiutare a ridurre la pressione sanguigna e migliorare la salute cardiovascolare complessiva. Può anche rilasciare endorfine che producono un effetto calmante. Questo può aiutare a alleviare il dolore, ridurre lo stress e migliorare lo stato psicologico complessivo e tanto altro ancora.