Pfizer conferma The Big Now come partner per il digital di Polase

Pfizer Consumer Healthcare conferma The Big Now come partner digital di Polase: il noto brand farmaceutico lancia online la campagna display “Un posto all’ombra”, pianificata anche sui social network. La pianificazione è a cura del centro media Mec.





Per il terzo anno consecutivo Pfizer Consumer Healthcare ha confermato per il l’agenzia creativa The Big Now come partner di riferimento per tutta la comunicazione digital e social di Polase.





Tra le novità di quest’anno, il lancio della nuova campagna display e social “Un posto all’ombra” di Polase che The Big Now ha ideato e interamente curato in occasione della stagione estiva 2017.





Pensata in ottica drive to sales con l’obiettivo di raggiungere in tempo reale il consumatore quando sussiste effettivamente l’esigenza di un integratore alimentare, la campagna coinvolge l’intero territorio nazionale attraverso una modalità di meteo-planning per ogni singolo capoluogo e di provincia e si caratterizza per una forte personalizzazione e contestualizzazione del messaggio, grazie a post e banner dinamici che per ogni capoluogo di regione e di provincia coinvolti nella campagna propongono contenuti differenti, utilizzando creativamente elementi e luoghi iconici propri delle singole città.





La campagna social è visibile sulla pagina Facebook di Polase , mentre la campagna display è online dal 21 giugno con la pianificazione media di Mec.