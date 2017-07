Pharmanutra SpA presenta domanda di ammissione alla Borsa Italiana

PharmaNutra S.p.A. ha depositato in data odierna presso Borsa Italiana, la domanda di ammissione alle negoziazioni sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle azioni ordinarie e dei warrant della Società.

Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vice Presidente Roberto Lacorte, PharmaNutra nasce nel 2003 a Pisa per sviluppare prodotti nutraceutici e dispositivi medici. Il successo in Italia è abbinato soprattutto all'invenzione di un prodotto altamente innovativo come il SiderAL a base di ferro sucrosomiale l’integratore di ferro più efficace sul mercato.

Si tratta di un complemento nutrizionale utile nei casi di anemia da carenza di ferro, una formulazione orale di incredibile efficacia che consente a PharmaNutra di essere leader nella propria nicchia di mercato in Europa e assoluto numero uno a livello mondiale per quota di mercato in Spagna, Emirati Arabi, Iran, Iraq, Romania, Libano e Austria. Il secondo prodotto più recentemente immesso sul mercato da Pharmanutra è Cetilar, una formulazione a base di acidi grassi cetilati che riduce il dolore a livello muscolo scheletrico e articolare.

L’operazione PharmaNutra è sostenuta da IPO Challenger 1, Spac di nuova generazione i cui investitori qualificheranno il primo flottante della Società. IPO Challenger 1 è stata lanciata da Electa Ventures e realizzata con Ipo Club, fondo chiuso dedicato all'accelerazione di IPO ed investimenti in Spac e Prebooking Company del Gruppo Azimut, nato per iniziativa della stessa Electa Ventures e di Azimut Global Counseling, i cui team sono costantemente impegnati nella selezione di PMI esemplari con cui stringere, attraverso negoziato riservato e sartoriale, una partnership a sostegno di crescita, accesso a capitali e quotazione. Il Consiglio di Amministrazione di Ipo Challenger 1 è composto da Simone Strocchi, Presidente, Giancarlo Maestrini, Amministratore Esecutivo, e Alessandro Fabbroni in qualità di Amministratore Indipendente.

Pharmanutra e IPO Challenger 1 sono assistiti da: Gatti Pavesi Bianchi (General Legal Advisor), CFO SIM (Nomad Pharmanutra – già collocatore strumenti finanziari Ipo Challenger 1), QuintilesIMS (Business due diligence), BDO (Auditor and Financial due diligence), Giovannelli e Associati (Tax due diligence).

Eccellenza del pharma italiano, l’azienda è presente in 38 Paesi nel mondo, conta circa 50 dipendenti diretti, di cui 9 ricercatori, si avvale di una rete di circa 130 informatori scientifici monomandatari e collabora, fra le altre, con le Università di Pisa, Parma, Brescia, Modena, Verona, Barcellona e Cambridge.