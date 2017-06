Piero Angela a In 1/2 Ora: Fidatevi della scienza. Con Burioni contro i no vax

Piero Angela a In 1/2 Ora "Fidatevi della scienza. la velocità della luce non si decide a maggioranza”

Piero Angela a In Mezz’Ora: "Fidatevi della scienza. la velocità della luce non si decide a maggioranza”. È questo l’invito che il Piero Angela ha fatto in tv durante il programma In 1/2 Ora dove è stato ospite insieme all’immunologo Roberto Burioni.

E continua Piero Angela a In 1/2 Ora nella sua posizione contro gli antivax: "C'è tendenza in gran parte delle persone ad avere un pensiero magico. A volte non si contesta la scienza ma l'applicazione tecnica della medicina. Fidatevi dei medici, sono persone serie che hanno studiato e faticato, su una base di un'onestà intellettuale che la scienza richiede. I galilei non sono quelli che vendono il pensiero magico ma quelli che ci hanno permesso di essere qui", ha quindi detto il divulgatore più noto d'Italia". "Quando sono nato io – sottolinea Piero Angela - la speranza di vita era di 52 anni. Lo devo solo alla scienza se ne ho quasi 90"

Mentre Roberto Burioni, riferendosi specificatamente al vaccino contro il morbillo, ha così dichiarato: "Il vaccino contro il morbillo è un vaccino molto efficace, ma è un peccato non essere riusciti a debellare la malattia. In Italia c'è una copertura molto bassa. Si accaniscono contro i vaccini e non contro altre terapie che rendono più soldi alle multinazionali".