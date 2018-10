PittaRosso Pink Parade 2018: il 28 ottobre caccia al Guinness dei Primati

In Piazza del Duomo a Milano si punta a creare il fiocco rosa umano più grande del mondo - ECCO COME PARTECIPARE alla PittaRosso Pink Parade 2018

La marea rosa, prima di invadere le vie della città, sarà protagonista in Piazza del Duomo del tentativo di realizzare il GUINNESS WORLD RECORD del fiocco rosa umano più grande del mondo, con l'obiettivo: di promuovere la prevenzione e la ricerca scientifica contro i tumori femminili.



La PittaRosso Pink Parade come ogni anno è un'opportunità unica per raccogliere fondi a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi, impegnata nella ricerca scientifica contro i tumori femminili. Ma per questa quinta edizione si pone un nuovo obiettivo, ancora più ambizioso: tentare di realizzare il nastro rosa umano più grande del mondo, per il titolo “Largest Human Awareness Ribbon” del GUINNESS WORLD RECORD, da realizzare al centro di Piazza del Duomo.



Il fiocco rosa è il simbolo universale della lotta ai tumori femminili; dare vita tutti insieme a questo simbolo è un messaggio concreto che testimonia quanto l’aggregazione dei singoli porti al raggiungimento di importanti traguardi, nella ricerca scientifica come nella vita.



Un ambizioso progetto per richiamare ancor maggiore attenzione sulle finalità sociali a cui è legato l’evento: sensibilizzare l'opinione pubblica e, appunto, raccogliere fondi per la ricerca scientifica, ricordando ancora una volta quanto sia importante la prevenzione anche attraverso l’attività fisica.

L'impresa da record - nel vero senso della parola - non sarà facile, ma Fondazione Umberto Veronesi e PittaRosso sono fiduciosi di poterci riuscire. L’obiettivo è superare il record attuale, quello che i solerti giudici del GUINNESS WORLD RECORD hanno certificato a Riyadh in Arabia Saudita, il 12 dicembre 2015: quel giorno 8.264 partecipanti insieme composero il fiocco rosa umano finora più grande del mondo, con la medesima finalità, ossia richiamare l’attenzione sulla lotta al cancro.



Il Comune di Milano, che ha sempre appoggiato con convinzione e partecipazione la PittaRosso Pink Parade, è anche quest'anno coprotagonista con Fondazione Umberto Veronesi in questa straordinaria iniziativa, per ricordare ancora una volta l’importanza della ricerca scientifica e della prevenzione contro i tumori femminili.



Sarà, insomma, una "lotta" gioiosa tra buoni, con un obiettivo comune e condivisibile. A promuovere questa nuova iniziativa è la stessa Fondazione Umberto Veronesi all'interno della PittaRosso Pink Parade, l’evento benefico organizzato da PittaRosso, azienda leader nella vendita di calzature e accessori per tutta la famiglia, ancora una volta in prima linea nel sostegno al progetto Pink is Good, per la ricerca scientifica contro i tumori femminili.



La partecipazione è ammessa soltanto agli iscritti alla PittaRosso Pink Parade camminata 5Km, che indossino t-shirt e pettorale ufficiali dell’evento. Ad ogni partecipante verrà omaggiata, al varco di ingresso, una bandana rosa che sarà necessario indossare sul capo, in linea con le indicazioni del GUINNESS WORLD RECORDS.



L’organizzazione consiglia di ritirare pettorale e t-shirt al villaggio in Piazza del Cannone già il giorno precedente, sabato 27 ottobre in modo da poter arrivare direttamente in piazza Duomo con tutto quello che serve. In alternativa, se il ritiro viene effettuato direttamente la domenica mattina, il consiglio è di andare al villaggio presto (apre alle 7,30) in modo da arrivare in piazza Duomo in tempo utile (per chi volesse partecipare al tentativo del GUINNESS WORLD RECORDS è consigliato arrivare entro le ore 9.00). In Piazza Duomo non ci sarà la possibilità di ritirare né t-shirt né pettorale.



Attenzione: per motivi organizzativi, la partecipazione al tentativo del GUINNESS WORLD RECORDS è consentita soltanto ai partecipanti della camminata 5 Km. Per ragioni di sicurezza non sono ammessi i bambini di altezza inferiore al metro, passeggini e animali. L’incolonnamento è previsto da Piazza Duomo angolo Corso Vittorio Emanuele. L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 8.00, in modo da consentire a tutti gli intervenuti di comporre il fiocco occupando l'area di Piazza Duomo delineata dalla sagoma. Vi saranno anche zone di attesa per coloro che non possono o non vogliono partecipare al tentativo (semplici accompagnatori, passeggini, chi non indossa l’abbigliamento ufficiale, animali da compagnia, bambini troppo piccoli, eccetera).



Il Regolamento Ufficiale del tentativo è disponibile sul sito www.pittarossopinkparade.it

L'appuntamento per la PittaRosso Pink Parade è il prossimo 28 ottobre, si può scegliere tra una camminata di 5 km, per chi preferisce una passeggiata tranquilla attraverso il centro cittadino, e una corsa cronometrata di 10 km, per i runners.



Iscrizioni:

se si sceglie la camminata di 5km, è possibile iscriversi in tutti i negozi PittaRosso fino a sabato 27 ottobre, oppure online fino a venerdì 26 ottobre alle ore 18 su www.pittarossopinkparade.it. Sarà inoltre possibile iscriversi anche presso il villaggio in Piazza del Cannone sabato 27 dalle ore 11 alle 18 e il giorno stesso dell’evento dalle ore 7.30 alle 9.30. Quota di iscrizione 12 euro (bambini fino a 12 anni gratis); se si sceglie la corsa di 10km, riservata ai maggiorenni, è prevista invece solo l’iscrizione on-line su www.pittarossopinkparade.it , chiusura iscrizioni venerdì 26 ottobre alle ore 18. Quota di iscrizione 16 euro (comprensiva di cronometraggio, spogliatoi, deposito borse e assicurazione giornaliera Free Sport).

Con l'iscrizione, ciascun partecipante adulto riceverà: pettorale, t-shirt tecnica Reebok, gym-sac Ikon contenente gadget e omaggi dei partner, ristoro e assistenza medica.

La partenza è prevista da Piazza Duomo alle 10,30, dopo il tentativo del GUINNESS WORLD RECORDS.



Ricordiamo inoltre che l’unico punto di ritiro pettorali e t-shirt è il villaggio in Piazza del Cannone, che sarà già operativo sabato 27 dalle ore 11.00 alle 18.00 e domenica mattina dalle ore 7.30.



Il ricavato sarà interamente devoluto a Fondazione Umberto Veronesi che da anni con il progetto Pink is Good finanzia borse di ricerca e progetti di altissimo profilo scientifico contro i tumori femminili.