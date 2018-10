PittaRosso Pink Parade 2018: onda rosa da record, nonostante il maltempo

Nonostante il maltempo, Milano si è colorata ancora una volta di rosa per la PittaRosso Pink Parade 2018, in sostegno della ricerca scientifica e la prevenzione a fianco di Fondazione Umberto Veronesi e del suo progetto Pink Is Good.

In questa edizione è stato realizzato anche il record di fondi raccolti che andranno a sostegno della ricerca scientifica.

Oltre 6.000 persone hanno comunque affollato le strade cittadine con passo deciso in nome della solidarietà, poiché come sempre la PittaRosso Pink Parade è organizzata, grazie al prezioso contributo del Comune di Milano, a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca scientifica d’eccellenza contro i tumori femminili.

Rispetto alla precedenti edizioni, la novità della PittaRosso Pink Parade 2018 è stata la partenza da Piazza Duomo, a significare l’importanza che questo evento ha raggiunto per la Città di Milano. Una moltitudine tanto solidale quanto eterogenea e transgenerazionale: donne, uomini, bambini hanno attraversato gli angoli più suggestivi della città per terminare la loro fatica al Parco Sempione. Il grigio del cielo è stato così illuminato da tanti sorrisi.



Il serpentone gioioso ha colorato i sentieri del Parco testimoniando l’energia positiva e l’armonia di chi sa che sta facendo la cosa giusta, ovvero mettersi in gioco in prima persona per una causa universale: la salute di tutte le donne, il sostegno a una ricerca scientifica che non si arrende e che sta affinando sempre più le armi contro la malattia.



In questa edizione è stato realizzato anche il record di fondi raccolti che andranno a sostegno della ricerca scientifica. I calcoli sono ancora provvisori, anche perché fino al 31 ottobre è ancora possibile sostenere il progetto di Fondazione Umberto Veronesi dedicato all’oncologia femminile, con una donazione libera presso tutti i punti vendita PittaRosso oppure sul sito Pink is Good, ma tutto lascia presagire che la cifra raccolta sarà la più alta mai realizzata dall'inizio della collaborazione tra PittaRosso e la Fondazione Umberto Veronesi.

“La PittaRosso Pink Parade non significa soltanto raccogliere fondi per finanziare la ricerca scientifica dell’eccellenza di Fondazione Umberto Veronesi contro i tumori femminili, ma è soprattutto un grande momento per sensibilizzare sempre più persone circa l’importanza della prevenzione contro patologie che ancora oggi colpiscono oltre 65.000 donne all’anno solo in Italia”, ha affermato Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi.