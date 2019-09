Platinette, Mauro Coruzzi è malato, lascia la tv: “Devo combattere un male"

Platinette, Mauro Coruzzi: la malattia lo costringe ad abbandonare la tv

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha dichiarato di volersi ritirare dalla tv. Questa decisione è stata presa dal conduttore per combattere contro un problema che gli ha reso difficili gli ultimi anni.

Platinette, Mauro Coruzzi malato: “Si tratta del mangiare compulsivo”

Ospite nel programma “Italia Si” di Marco Liorni, Platinette ha rivelato che il suo problema di “mangiare in modo compulsivo” lo ha portato persino a camminare trascinando una gamba.

"Si tratta del mangiare compulsivo, anche quando non ne ho realmente bisogno” ha spiegato Mauro Coruzzi, aggiungendo: “L'ultimo anno è stato difficile, arrivavo a trascinare una gamba".

Platinette, Mauro Coruzzi malato: “Devo combattere un difficile male che mi ha colpito e che porto dentro”

Durante l’intervista, Mauro Coruzzi ha spiegato: "Ho 64 anni e dopo 45 anni di lavoro, in cui ho conosciuto i miei idoli diventati poi miei amici, dopo una vita piena di impegni in radio, tv, cinema e musica devo combattere un difficile male che mi ha colpito e che porto dentro di me”. “Ringrazio la discrezione delle amiche che hanno rispettato la mia privacy anche se sapevano tutto ma ad un certo punto, il male va estirpato" ha aggiunto Platinette.

Platinette, Mauro Coruzzi: “Ho adottato un regime alimentare molto severo”

Mauro Coruzzi ha inoltre rivelato come è arrivato a prendere la drastica decisione di lasciare la tv. “Quando ero da solo, ho capito che dovevo riguadagnare la mia vita e accettare lunghi percorsi di lavoro me lo rendeva impossibile”. Platinette ha poi spiegato che il regime alimentare attuale è molto rigido e ha anticipato che quando tornerà in forma forse tornerà in tv. “Dovevo lavorare su di me, ho adottato un regime alimentare molto severo e oggi dovevo spiegare a tutti che posso permettermi di fare solo percorsi più brevi di questo. Prima rimetterò a posto le mie fondamenta, poi magari ci rivedremo".