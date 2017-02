PrEP previene l’HIV. PrEP scoperta su HIV e AIDS



HIV esiste una terapia preventiva per non contrarre il virus? PrEP è una terapia orale che viene somministrata alle persone sane, con comportamenti ad alto rischio.



PrEP, cos'è la pillola che previene l’HIV



PReP è una profilassi pre-esposizione e viene utilizzata in diversi Paesi, Italia compresa, ma non è ancora rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale (in Francia invece la PrEP è rimbrosata ad esempio).



PrEP, rimborsata in Italia la profilassi anti HIV per categorie a rischio?



L’Aifa (agenzia italiana farmaco) sta valutando l'ida di rimborsare la PrEP per alcune categorie ad alto rischio, come msm (Men who have Sex with Men: uomini che fanno sesso con altri uomini, termine OMS), transgender, tossicodipendenti e chi ha rapporti promiscui.



PrEP usata anche per permettere ai pazienti di avere figli in modo naturale



Prep è stata utilizzata in Italia anche in uno studio dell’università di Milano, con lo Spallanzani di Roma. Questa profilassi anti HIV permettere alle coppie in cui l’uomo sieropositivo e in trattamento con i farmaci antiretrovirali (che azzerano la carica virale) di avere figli senza infettare la donna ed evitando il procedimento del lavaggio del seme (che incide sulla qualità degli spermatozoi e costringe comunque a ricorrere a tecniche di procreazione assistita).