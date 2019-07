Pressione alta, come abbassarla subito con rimedi naturali: tisane diuretiche

Pressione alta, come abbassarla naturalmente: l’efficacia delle bevande diuretiche

La pressione va sempre tenuta sotto controllo. Quando è troppo alta può comportare il rischio di malattie cardiovascolari e renali.

La pressione alta colpisce circa dieci milioni di persone in Italia. Una delle principali cause consiste nell’eccesso di liquidi nel corpo. Bere diuretici naturali aiuta ad eliminare liquidi e dunque a ridurre la ritenzione idrica, abbassando la pressione.

Pressione alta, rimedi naturali per abbassarla: le migliori erbe per preparare tisane diuretiche

In natura esistono diverse piante e radici che consentono di preparare tisane con efficacia diuretica. Favoriscono infatti l’eliminazione dei liquidi in eccesso, abbassando la pressione. Tra le migliori piante per ottenere bevande diuretiche naturali vi sono lo zenzero, i semi del prezzemolo, la caffeina, il biancospino, i fiori di ibisco, il karkadè.

Pressione alta e zenzero: una tisana dalla proprietà diuretiche eccellenti

Per abbassare la pressione alta, uno dei migliori prodotti naturali da utilizzare è lo zenzero. Questa radice ha infatti notevoli proprietà diuretiche. Ha il potere di allargare i vasi sanguigni, diminuendo la pressione.

Pressione alta: come farla scendere in modo naturale

Recenti studi hanno dimostrato l’effetto diuretico di altre piante. Fra queste i semi di prezzemolo, che consentono di eliminare acqua e scorie, costituendo un prezioso aiuto per chi desidera abbassare la pressione alta. Anche la caffeina ha un importante effetto diuretico ed è possibile trovarla nel caffè e nel the.

Per preparare tisane diuretiche si può poi utilizzare il biancospino, una pianta dalle proprietà rilassanti ed ipotensive. È ricco di flavonoidi e consente di dilatare la muscolatura dei vasi sanguigni. Agendo soprattutto a livello cardiaco è anche utilizzato per contrastare l’ansia.

Anche i fiori di ibisco sono ricchi di flavonoidi e svolgono un’azione vasoprotettiva. Ha potere diuretico poi il karkadè, conosciuto soprattutto in Oriente.