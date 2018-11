Pressione alta, cause: lo stile di vita occidentale può aumentare la pressione

PRESSIONE ALTA: LO STILE DI VITA OCCIDENTALE CAUSA IPERTENSIONE

Pressione alta? Lo stile di vita occidentale potrebbe essere la ragione per cui la pressione sanguigna tende ad aumentare con l'età, secondo un nuovo studio sulle cause dell'ipertensione condotto su comunità tribali remote.

L'ipertensione è un fattore di rischio chiave per le malattie cardiovascolari e in molti paesi sviluppati, la probabilità di sviluppare l’ipertensione aumenta con l'età.

Uno studio su comunità remote nella foresta pluviale venezuelana ha sostenuto l'idea che l' ipertensione non è una parte intrinseca dell'invecchiamento, ma un risultato di una più lunga esposizione ai rischi derivanti dallo stile di vita, come alti livelli di sale nella dieta, mancanza di esercizio fisico e l’assunzione di alcolici.

Il dott. Noel Mueller, un assistente professore alla Johns Hopkins University, che ha condotto la ricerca, ha dichiarato: "L'idea che la pressione sanguigna aumenti con l'età come parte di un fenomeno naturale viene sempre più dissipata attraverso prove, incluse le nostre scoperte qui, che mostrano che in una popolazione che è largamente libera dall'esposizione alle influenze occidentali, non c'è aumento della pressione sanguigna correlato all'età. "

PRESSIONE ALTA: LA CAUSA DELL’IPERTENSIONE È LO STILE DI VITA NON L’INVECCHIAMENTO. LO STUDIO

Mueller e i suoi colleghi, scrivendo sul giornale di Jama Cardiology , riferiscono di come hanno contattato due comunità della foresta pluviale.

La prima, gli Yanomami, ha avuto pochissimi contatti con il mondo occidentale. Il gruppo ha uno stile di vita da cacciatore-raccoglitore-giardiniere e non mangia molto sale. L'altra è la vicina comunità Yekwana, che ha vissuto alcuni aspetti della vita occidentale attraverso il commercio facilitato da una pista di atterraggio, comprese merci come cibo e sale trasformati, così come la presenza di visitatori - inclusi missionari, medici e minatori.

Il team ha preso la pressione sanguigna di 72 persone Yanomami e 83 della comunità Yekwana di età compresa tra uno e 60 anni. Mentre la ricerca precedente ha evidenziato la pressione bassa degli Yanomami, i partecipanti allo Yekwana hanno mostrato un aumento della pressione arteriosa con l'età, anche se ad un livello molto più basso di quello osservato negli Stati Uniti, ad esempio. Tuttavia, nella comunità di Yanomami, la pressione sanguigna è rimasta all'incirca la stessa.

PRESSIONE ALTA: L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE

Mentre i bambini di entrambe le comunità (questa è la prima volta che i bambini sono stati inclusi in questo tipo di lavoro), avevano misurazioni altrettanto basse, il team ha notato che all'età di 10 anni, i bambini Yekwana e Yanomami mostravano differenze significative nella pressione sanguigna, con una divergenza crescente con l'età.

"[Che] per noi indica che gli interventi per prevenire l'aumento della pressione sanguigna e l'ipertensione arteriosa devono iniziare presto nella vita, dove possiamo ancora avere l'opportunità di modificare alcune delle esposizioni che potrebbero portare ad avere una pressione sanguigna alta" ha detto Mueller.

Tuttavia, lo studio è molto piccolo - solo 11 individui Yekwana di età superiore ai 40 hanno preso parte alla ricerca. “Non è dunque chiaro se questi fattori spieghino pienamente i risultati, che possono anche essere in parte dovuti a fattori genetici", ha affermato il dott. James Sheppard, un esperto di ipertensione dell'Università di Oxford che non è stato coinvolto nello studio. Ha aggiunto che un altro problema era che la ricerca non misurava la pressione sanguigna dei partecipanti durante il loro invecchiamento, e i partecipanti erano relativamente giovani.

Il professor Bryan Williams, specialista in ipertensione presso l'University College Hospital di Londra, ha dichiarato: "[Lo studio] ci dà un'idea di come sarebbe normale una traiettoria della pressione sanguigna senza l'impatto dell'occidentalizzazione - molte più persone avrebbero un pressione del sangue regolare per tutta la vita. "