Pressione alta consigli: 3 semplici modi per abbassare la pressione alta NEWS

PRESSIONE ALTA: COSA FARE PER ABBASSARE LA PRESSIONE ALTA | PENSIONE ALTA NEWS

La pressione alta, nota anche come ipertensione arteriosa, può portare a serie complicazioni di salute se non trattata, quindi è fondamentale mantenere una pressione sanguigna regolare. Le persone con ipertensione arteriosa dovrebbero apportare cambiamenti allo stile di vita al fine di migliorare la condizione, ma come poiché solitamente l’ipertensione non ha sintomi è facile dimenticare di averla e abbandonare la routine sana.

La pressione alta può comportare gravi implicazioni sulla salute se non trattata, quindi è importante prendere misure per abbassarla e così ridurre il rischio infarto e ictus. Se hai difficoltà a mantenere la pressione sanguigna a un livello sano, segui questi tre semplici modi per aiutarti ad abbassare la pressione del sangue.

PRESSIONE ALTA COSA MANGIARE PER DIMINUIRE IL RISCHIO IPERTENSIONE | PENSIONE ALTA NEWS

Pressione alta cosa fare per abbassarla: aumentare l'assunzione di questi alimenti

Cerca di aumentare l'assunzione di frutta e verdura, pesce grasso e cereali integrali e sostituire biscotti e patatine con noci e semi.

Frutta e verdura forniscono potassio, che aiuta a mantenere la pressione sanguigna sana. Lo fa bilanciando gli effetti negativi del sale nel corpo che aiuta i reni a sciacquarsi.

Verdure a foglia verde come spinaci, cereali integrali, noci e semi sono buone fonti di magnesio, che aiutano i vasi sanguigni a rilassarsi.

Questo permette al sangue di fluire attraverso le vene e le arterie facilmente, rilasciando la pressione sul flusso di sangue agli organi principali.

I pesci grassi come gli sgombri e le sarde, nel frattempo, contengono grassi omega 3 sani che possono aiutare anche a ridurre la pressione sanguigna. Omega 3 si trova anche in noci e semi come noci e semi di lino.

Le persone con la pressione alta dovrebbero cercare di aumentare l'assunzione di frutta e verdura, snack con noci e semi invece di biscotti e patatine e mangiare un paio di porzioni di pesce grasso alla settimana.

Pressione alta cosa fare per abbassarla: diminuisci l'assunzione di questi alimenti

Ridurre il sale e gli alimenti ad alto contenuto di sale e grassi saturi, come cibi trasformati e cibi spazzatura.

Ridurre il sale è molto importante per le persone con ipertensione, poiché il sodio presente nel sale è una delle cause più comuni di ipertensione.

L'alto contenuto di grassi e calorie saturi degli alimenti trasformati può anche portare ad un aumento di peso, che è associato ad un maggiore rischio di sviluppare la pressione alta.

PRESSIONE ALTA COSA FARE: L’ESERCIZIO FISICO PER DIMINUIRE IL RISCHIO IPERTENSIONE | PENSIONE ALTA NEWS

Pressione alta cosa fare per abbassarla: esercizio fisico

Oltre a seguire una dieta sana ed equilibrata, l'esercizio fisico è estremamente utile se hai bisogno di abbassare la pressione sanguigna.

L'esercizio aerobico aiuta a mantenere il peso in eccesso e promuove anche un cuore sano. La forza muscolare aiuta a regolare la pressione sanguigna e mantenere un peso sano.

Prova a fare regolarmente passeggiate di 30 minuti, sessioni di nuoto regolari o iscriviti a un corso di danza.

Leggi anche