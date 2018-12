Pressione alta, consigli: i cibi evitare per abbassare il rischio ipertensione

PRESSIONE ALTA CONSIGLI PER ABBASSARE IL RISCHIO IPERTENSIONE

Pressione alta: un alto rischio di ipertensione arteriosa potrebbe essere abbassato facendo alcuni cambiamenti nella dieta e nello stile di vita. Potresti ridurre le probabilità di sintomi e segni di ipertensione mortale evitando questi quattro cibi e bevande. Potrebbero aumentare il rischio di infarto e ictus mortali.

La pressione alta colpisce un altissimo numero di adulti. La pressione alta è causato da una dieta malsana o dal non fare abbastanza esercizio fisico. La condizione, che è anche nota come ipertensione, aumenta lo stress nei vasi sanguigni e sugli organi vitali. La condizione è spesso nota come "il killer silenzioso", in quanto non vi sono sempre segnali di allarme per ipertensione.

PRESSIONE ALTA: COME ABBASSARE IL IPERTENSIONE ARTERIOSA

Potresti ridurre le possibilità di sviluppare la pressione alta evitando certi cibi nella tua dieta.

Pressione alta consigli: attenzione al pane

Sebbene il pane sia spesso invocato come alimento base quotidiano, alcuni tipi di pane potrebbero aumentare il rischio di pressione alta. Secondo la British Heart Foundation. Il sale, infatti, viene spesso aggiunto all'impasto o cosparso su una pagnotta appena sfornata, L'organizzazione invita a leggere le informazioni nutrizionali prima di acquistare il pane, in quanto c'è molta differenza tra i diversi tipi di pane. Tutti dovrebbero mirare a mangiare meno di sei grammi di sale in un solo giorno - l'equivalente di circa un cucchiaino da tè.

Pressione alta consigli: attenzione ai cereali

Nonostante la colazione sia il pasto più importante della giornata, mangiare alcuni cereali per la colazione potrebbe far aumentare la pressione arteriosa. Certi cereali hanno aggiunto zuccheri che non hanno alcun beneficio nutrizionale. Le calorie aggiunte possono facilmente portare ad un aumento di peso, che costringe il cuore a lavorare di più, e quindi aumenta la pressione sanguigna.

Pressione alta consigli: attenzione alla birra

Tutti dovrebbero anche ridurre la quantità di alcol che bevono. Anche solo una bevanda può aumentare il rischio di sviluppare la pressione alta. “Bere più di tre bevande alcoliche al giorno aumenta le possibilità di sviluppare l'ipertensione fino al 70%", ha detto la dott.ssa Louisa Draper di Superdrug. Non importa se bevi tutti i giorni o bevi regolarmente un sacco di alcol in una volta sola - la regola di base è che più bevi in totale, maggiore è il rischio di sviluppare ipertensione.