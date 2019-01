Pressione alta consigli: ecco lo sport per abbassare pressione alta NEWS

PRESSIONE ALTA: L'ESERCIZIO MIGLIORE PER PREVENIRE I SINTOMI MORTALI DELL'IPERTENSIONE | PRESSIONE ALTA NEWS

Un alto rischio di pressione alta potrebbe essere ridotto facendo alcuni cambiamenti nel programma di esercizi, nella dieta e nello stile di vita in generale. È possibile prevenire i sintomi e i segni di ipertensione aggiungendo questa attività all’allenamento in palestra di routine.

La pressione alta è una condizione comune che colpisce moltissime persone. La pressione alta, anche nota come ipertensione, aumenta lo stress sui vasi sanguigni e sugli organi vitali. Potresti ridurre le possibilità di sviluppare i sintomi della pressione alta facendo regolarmente esercizio fisico. Una delle migliori attività per i pazienti ipertesi è il tennis .

Il tennis è un'attività aerobica ideale per le persone con la pressione alta. Il tennis, infatti, è caratterizzato da movimenti ritmici che utilizzano i più importanti gruppi muscolari nel corpo.

PRESSIONE ALTA CONSIGLI: SPORT PER RIDURRE IL RISCHIO IPERTENSIONE

In generale, tutte le attività aerobiche sono utili per abbassare la pressione sanguigna, in quanto aiutano di più il cuore e i vasi sanguigni a compiere la loro attività in maniera regolare. Le attività aerobiche sono caratterizzate da movimenti ripetitivi e ritmati e usano i grandi gruppi muscolari del tuo corpo, come quelli delle gambe, delle spalle e delle braccia. Camminare, fare jogging, nuotare, ballare e scavare sono tutte attività aerobiche.

Altri esercizi consigliati per abbassare la pressione del sangue includono il ciclismo, camminare a ritmo sostenuto, fare jogging e persino falciare il prato.

PRESSIONE ALTA CONSIGLI: SPORT DA EVITARE

Ma ci sono anche alcuni esercizi che potrebbero causare più danni che benefici per la pressione del sangue. Le persone con ipertensione dovrebbero evitare di fare esercizi che sono molto intensi per un breve periodo di tempo. Questi tipi di esercizio possono aumentare rapidamente la frequenza cardiaca e mettere a dura prova il cuore.

In caso di pressione alta gli esercizi da evitare includono sollevamento pesi, squash, immersioni subacquee e sprint.

Gestire la pressione sanguigna è fondamentale, poiché i pazienti sono più a rischio di alcune complicazioni mortali, inclusi infarti e ictus. Parla con un dottore o un farmacista per far controllare la pressione del sangue.