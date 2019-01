Pressione alta cosa mangiare: 3 bevande contro il rischio pressione alta NEWS

PRESSIONE ALTA COSA MANGIARE: LE 3 BEVANDE DA INSERIRE NELLA DIETA PER DIMINUIRE IL RISCHIO IPERTENSIONE | PENSIONE ALTA NEWS

Pressione alta : gli esperti della salute incolpano lo stress e lo stile di vita inattivo durante gli inverni del riacuirsi di problematiche legate alla pressione alta. Durante l’inverno, tendiamo ad essere letargici e spesso saltano le nostre sessioni mattutine di allenamento e questo è uno dei motivi principali per il presentarsi dell'ipertensione. Quando le temperature scendono, il nostro corpo tende a limitare il flusso sanguigno al fine di mantenere la temperatura e mantenere il calore, con conseguente aumento della pressione sanguigna.

Prova queste 3 bevande salutari per gestire l'ipertensione.

La pressione alta è diventata al giorno d’oggi un problema di salute comune che colpisce molte persone in tutto il mondo. Poiché non possiamo impedire alle stagioni di cambiare, possiamo sicuramente imparare come gestire l'ipertensione mantenendo uno stile di vita sano e modificando le abitudini alimentari.



Ecco 3 bevande salutari che puoi aggiungere alla tua dieta quotidiana per abbassare la pressione alta :



Pressione alta e alimentazione, consigli: bere succo d’arancia

Come sostengono vari esperti di salute e nutrizionisti di tutto il mondo, iniziare la giornata con un bicchiere di succo d'arancia può migliorare la vostra salute generale. Il succo d'arancia è noto per essere una delle migliori fonti di vitamina C. Consumare una tazza di succo d'arancia fresco al mattino può soddisfare il fabbisogno giornaliero di vitamine. Secondo vari studi di salute e riviste, consumare frutta ricca di vitamina C può aiutare a gestire l'ipertensione. Oltre a questo, il succo d'arancia è noto per rendere i vasi sanguigni morbidi e flessibili, che possono aiutare a ridurre la pressione sanguigna.

Pressione alta e alimentazione, consigli: bere acqua e miele

Secondo l'Ayurveda, il miele e l'acqua potrebbero fare miracoli per mantenere sotto controllo i livelli di pressione sanguigna alta. Aggiungi un cucchiaino di miele e da 5 a 10 gocce di aceto di mele in una tazza di acqua calda e bevilo al mattino presto. Riduce il colesterolo, mantiene la vasodilatazione e aiuta a regolare la pressione sanguigna.

Pressione alta e alimentazione, consigli: bere latte a basso contenuto di grassi

Il latte magro è ricco di potassio e calcio, entrambi noti per gestire i livelli di ipertensione. Assicurati di evitare il latte intero in quanto comprende l'acido palmitico, che può bloccare i vasi sanguigni, causando un'alta pressione sanguigna.Il calcio può aiutare a ridurre il rischio di ipertensione mantenendo i vasi sanguigni elastici. Il latte di capra e di pecora contiene acido caprico, un grasso sano che può aiutare ad aumentare i livelli di "sano".



Questo contenuto, inclusi i consigli, fornisce solo informazioni generiche. Non è in alcun modo un sostituto del parere medico qualificato. Consultare sempre uno specialista o il proprio medico per ulteriori informazioni.