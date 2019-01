Pressione alta cosa mangiare: cibi per abbassare pressione e ipertensione

Ipertensione rimedi naturali: cibi che aiutano ad abbassare la pressione alta

La pressione alta è una patologia molto comune spesso associata ad uno stile di vita non corretto e ad un regime alimentare squilibrato. Consumare alcuni cibi piuttosto di altri può influenzare la pressione sanguigna. Migliorare il proprio stile di vita se si soffre di pressione alta può contribuire a combattere la patologia o a limitarne gli effetti sull’organismo.

Pressione alta cosa mangiare: cibi che abbassano l'ipertensione e contrastano la pressione alta

Per risolvere il problema della pressione alta non si deve necessariamente ricorrere ai farmaci. Esistono dei rimedi che aiutano a combattere l’ipertensione arteriosa e che, se inseriti quotidianamente nella propria dieta, possono aiutare a mantenere i valori normali.

Pressione alta rimedi: lo zenzero

Tra i rimedi naturali per combattere la pressione alta esiste lo zenzero. Lo zenzero è ricco proprietà e benefici che lo rendono adatto ad essere inserito in una dieta per il controllo della pressione alta.

Oltre ad essere efficace contro l’ipertensione, la radice dello zenzero ha un’azione calmante per lo stomaco e per l’intestino, aiuta a contrastare l’influenza ed il mal di gola, contrasta i dolori e il mal di testa, è consigliato per l’artrite ed è efficace anche contro le ulcere.

Lo zenzero può essere assunto in tisane fai da tè o commerciali, o in alternativa, può diventare il condimento perfetto per molti cibi.

Pressione alta rimedi: l’aglio

Un altro rimedio naturale per combattere l’ipertensione è l'aglio. Conosciuto già anticamente per le sue virtù antibatteriche antinfiammatorie, l’aglio è un ottimo alleato per combattere malattie del sistema circolatorio, malattie coronariche e infarto.

Ma non solo, l’aglio è efficace anche contro i sintomi influenzali, il mal di gola e la tosse ed è davvero povero di calorie.

L’aglio trova diversi impieghi in cucina ma può anche essere consumato in pastiglie o tintura madre.

Secondo alcuni studi, la quantità di aglio necessaria per ottenere l’effetto ipotensivo è di circa quattro spicchi d’aglio al giorno.







Pressione alta rimedi: il miele



Il miele è un alimento molto dolce che contiene calorie naturali benefiche per il nostro organismo. Il miele è un valido alleato contro l’ipertensione e può essere inserito in un'alimentazione sana seppur controllata.

Costituisce un elemento ideale anche per chi necessita di energie mentali e fisiche, aiuta il sistema nervoso accelera l’efficienza mentale ed aiuta a tenere lontane le malattie del cuore.