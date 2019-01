Pressione alta, cosa mangiare: come farcire il panino e prevenire ipertensione

PRESSIONE ALTA COSA MANGIARE: COME FARCIRE IL PANINO PER EVITARE IL RISCHIO IPERTENSIONE | PENSIONE ALTA NEWS

L’ipertensione arteriosa è una condizione comune che mette a dura prova i vasi sanguigni e gli organi vitali. Ma potresti ridurre il rischio di pressione alta facendo qualche cambio nella dieta.

Uno dei migliori cibi da mangiare all'ora di pranzo per ridurre il rischio di ipertensione è il tonno. Mangiare più tonno potrebbe aiutare ad abbassare la pressione sanguigna e, successivamente, il rischio di infarti e malattie cardiache, ha rivelato Daria Kantor, fondatrice della app di fitness personale TruBe.

"Il tonno è ricco di potassio, che aiuta a bilanciare gli effetti negativi del sodio. Quando scegli il ripieno perfetto per il tuo panino della pausa pranzo, scegli il tonno per un pasto antipertensivo." e continua "L'ipertensione arteriosa è qualcosa che tutti dovrebbero cercare di evitare, in quanto aumenta significativamente il rischio di malattie gravi come malattie cardiache, coaguli di sangue, ictus e malattie renali".

PRESSIONE ALTA DIETA: COSA MANGIARE PER RIDURRE IL RISCHIO IPERTENSIONE | PENSIONE ALTA NEWS

"È importante notare che la pressione alta non può essere facilmente rilevata e spesso non ha sintomi. Mangiare cibi ricchi di potassio è un modo efficace per abbassare la pressione alta in modo naturale. Alimenti come banane, pompelmi, broccoli cotti, funghi, patate, succo di pomodoro fresco, tonno, lenticchie e fagioli bianchi sono ricchi di potassio e possono essere facilmente incorporati in un piano alimentare quotidiano. Per esempio, perché non aggiungere alcune fette di banana ai cerali del mattino per un'aggiunta ricca di potassio?"

Il tonno è anche ricco di acidi grassi omega-3, che aiuta a sbarazzarsi del colesterolo "cattivo" nel corpo.

È anche pieno di manganese, zinco e vitamina C, che lavorano insieme per rafforzare il sistema immunitario.

PRESSIONE ALTA SINTOMI

L'ipertensione è nota anche come "il killer silenzioso", poiché molte persone non sono nemmeno consapevoli di essere in questa condizione. Segni e sintomi di ipertensione si rivelano solo nelle persone con pressione sanguigna estremamente alta.

I comuni sintomi di ipertensione includono mal di testa persistente, la presenza di sangue nelle urine e un senso di martellamento al petto.

Parla con un medico o un farmacista per controllare i livelli di pressione sanguigna.

Tutti gli adulti sopra i 40 anni dovrebbero controllare la loro pressione sanguigna almeno ogni cinque anni.