Pressione alta, cosa mangiare: i 5 peggiori alimenti causa di pressione alta

La pressione alta potrebbe essere evitata, o quantomeno controllata, apportando alcune sostanziali modifiche nella dieta e conducendo uno stile di vita sano. Potresti aumentare il rischio di sintomi e segni di ipertensione mortale mangiando questi 5 alimenti che sono dunque assolutamente da evitare.

PRESSIONE ALTA DIETA: COSA MANGIARE PER RIDURRE IL RISCHIO IPERTENSIONE, I 5 ALIMENTI DA EVITARE| PENSIONE ALTA NEWS

La pressione alta è una condizione comune. La condizione, che è anche nota come ipertensione, aumenta lo stress sui vasi sanguigni e sugli organi vitali.

Fare alcuni piccoli cambiamenti nella dieta e nello stile di vita potrebbe aiutare ad abbassare le possibilità di sviluppare la pressione alta.

Questi sono i 5 alimenti che dovresti evitare per non aumentare il rischio di sintomi di ipertensione.

Pressione alta, cibi da evitare: fagioli

I fagioli in scatola possono essere pieni di sodio, il che aumenta la pressione sanguigna. Se si acquistano fagioli in scatola, tuttavia, c'è un modo semplice per sbarazzarsi di un eccesso di sodio: risciacquare i fagioli in un colino sotto l'acqua corrente può aiutare a lavare via la maggior parte del sale.

Pressione alta, cibi da evitare: salse

Salse e condimenti possono essere un doppio smacco poiché nella loro composizione è presente un’alta quantità sia di sale che di zucchero - il ketchup è un condimento famoso per fornire quantità elevate di entrambi, così come la maionese. Meglio dunque condire il cibo con olio a crudo insaporito con erbe fresche.

Pressione alta, cibi da evitare: alcool

Bere troppo alcol porta a disidratazione e aumento di peso, che entrambi contribuiscono all'ipertensione. Consumare alcol con moderazione è fondamentale.

Pressione alta, cibi da evitare: pompelmo

Mentre può sembrare che tutta la frutta giovi alla pressione del sangue, il pompelmo potrebbe avere l'effetto opposto. È stato affermato che il pompelmo è in grado di interferire con i farmaci per la pressione del sangue. La sostanza presente nel pompelmo non interagisce direttamente con le pillole, ma si lega a un enzima nel tratto intestinale che riduce l'assorbimento di alcuni farmaci, quindi le persone con ipertensione dovrebbero evitare di mangiare pompelmo.

Pressione alta, cibi da evitare: biscotti

Anche se i biscotti tendono ad essere dolci, possono anche contenere quantità nascoste di sale. Quando acquisti i tuoi biscotti, leggi sempre l'etichetta e opta per le opzioni a basso contenuto di sale, se disponibili.

