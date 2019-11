Pressione alta, cosa mangiare: rimedi per abbassarla, 10 alimenti consigliati

Pressione alta, cosa mangiare: rimedi per abbassarla

Quando si soffre di pressione alta è opportuno preferire alcuni alimenti in grado di abbassarla. Seguire una corretta alimentazione è fondamentale per la salute del nostro organismo, ma in presenza di patologie alcuni cibi mirati possono aiutare a contrastarle. Se sottovalutata, la pressione alta può portare a conseguenze anche gravi. È dunque opportuno sempre rivolgersi al proprio medico di fiducia per seguire un’eventuale cura, ma anche badare alla dieta. Ecco 10 alimenti consigliati per abbassare la pressione alta.

Pressione alta rimedi naturali: 10 alimenti consigliati

In caso di pressione alta è opportuno preferire alimenti ricchi di potassio e poveri di sodio. Alcuni cibi hanno poi un forte potere diuretico e consentono di abbassare la pressione in modo naturale.

Ecco 10 cibi consigliati.

Cipolla

Si tratta di un alimento altamente diuretico, in grado di regolarizzare l’intestino e favorirne il benessere. È ricco di fibre, sali minerali e vitamine. Grazie alle sue proprietà consente di tenere sotto controllo la pressione.

Carciofi

Hanno proprietà depurative, drenanti e disintossicanti. Contengono molte fibre e, oltre a favorire una riduzione della pressione alta, consentono anche di abbassare il colesterolo.

Asparagi

Gli asparagi hanno proprietà eccellenti per la nostra salute. Svolgono un’azione depurativa e detox, aiutano l’organismo ad eliminare le tossine e i liquidi in eccesso. Contrastano i radicali liberi. Grazie soprattutto alle ottime proprietà diuretiche e depurative, aiutano ad abbassare la pressione alta in modo naturale.

Sedano

Il 95,43% del sedano è caratterizzato da acqua. È ricco di fibre e povero invece di carboidrati, proteine e calorie. Contiene inoltre le vitamine A e K, potassio e acido folico.

Cetrioli

Ecco un altro alimento dall’elevato contenuto di acqua (96,73%). I cetrioli apportano al nostro organismo magnesio, potassio, fosforo e calcio. Hanno un effetto detox e aiutano a contrastare la pressione alta.

Spinaci

Gli spinaci sono fonte di fibre, potassio, magnesio, ferro, calcio, vitamina A e K, acido folico e altri importanti nutrienti. Contengono un’elevata percentuale di acqua, il 91,4% e favoriscono la riduzione della pressione alta.

Lattuga iceberg

Tra i vari alimenti ricchi di acqua c’è anche la lattuga iceberg (95,64%). Contiene vitamine A e K, fibre, potassio e zinco. È povera invece di zuccheri e carboidrati.

Mele

Le mele consentono di regolare la diuresi e contrastare la ritenzione dei liquidi. Hanno un elevato contenuto di acqua (86%) e sono ricche di fibre, vitamine e potassio. Hanno potere saziante e sono povere di calorie. Oltre a tenere a bada la pressione, consentono di mantenere sottocontrollo glicemia e colesterolo.

Ananas

Un altro frutto ricco di acqua è l’ananas (86%). È fonte di vitamine, potassio, magnesio, manganese e diversi nutrienti. Ha inoltre proprietà antinfiammatorie.

Latte scremato

Oltre ad essere fonte di calcio, vitamina D e proteine, il latte scremato è anche fonte di acqua. Ne contiene infatti il 90,84%. Grazie alle sue caratteristiche è in grado di favorire una riduzione della pressione alta.