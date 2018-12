Pressione alta: esercizio efficace come i farmaci nella cura dell’ipertensione

COME ABBASSARE LA PRESSIONE IN MODO NATURALE SUBITO? L’ESERCIZIO FISICO FUNZIONA COME LE MEDICINE

Pressione alta, cosa fare? I ricercatori hanno scoperto che l'esercizio fisico è efficace quanto i farmaci prescritti per abbassare la pressione sanguigna.

Camminare o nuotare regolarmente e fare un semplice allenamento con i pesi cura l'ipertensione come prendere pillole beta-bloccanti o ACE-inibitori, secondo una ricerca condotta su 40.000 persone.

IPERTENSIONE ARTERIOSA: UN PROBLEMA CHE COLPISCE MILIONI DI PERSONE

L'ipertensione arteriosa - nota con il nome medico di "ipertensione" - colpisce un adulto su tre, e circa 62.000 persone muoiono ogni anno per colpa di ictus e attacchi di cuore a causa di uno scarso controllo della pressione arteriosa, un serio problema per i medici che si trovano a fronteggiare questa patologia.

Semplicemente persuadere il paziente a intraprendere un'attività fisica regolare potrebbe essere un'alternativa per coloro che sono riluttanti a prendere medicine.

ABBASSARE LA PRESSIONE ALTA CON L’ESERCIZIO FISICO, LO STUDIO

I ricercatori, guidati da accademici presso la London School of Economics e la Stanford University negli Stati Uniti, hanno riunito i risultati di 391 prove, coinvolgendo 39.700 persone.

Hanno trovato che una combinazione di esercizi di resistenza, come camminare, fare jogging, andare in bicicletta o nuotare, e l'allenamento di resistenza, come il sollevamento pesi o fare flessioni, era altrettanto efficace nell’abbassare i livelli di pressione arteriosa a un livello salutare tra le persone con ipertensione.

I ricercatori, che hanno pubblicato le loro scoperte sul British Journal of Sports Medicine, ma hanno anche sottolineato che i pazienti non devono abbandonare i farmaci per la cura della pressione alta senza parlare con il proprio medico. E hanno detto che i pazienti devono essere in grado di impegnarsi ad aderire ad un programma di esercizio fisico regolare.

L'autrice principale dello studio sulla pressione alta, Huseyin Naci, della London School of Economics, ha dichiarato: "Non pensiamo, sulla base del nostro studio, che i pazienti debbano smettere di assumere i loro farmaci antipertensivi. Ma speriamo che le nostre scoperte informino discussioni basate sull'evidenza tra medici e pazienti".

Ha aggiunto: "Una cosa è raccomandare che i medici inizino a prescrivere l'esercizio fisico ai loro pazienti, ma dobbiamo anche essere consapevoli delle implicazioni delle risorse e garantire che i pazienti che sono stati indirizzati a interventi di esercizio possano aderire a loro e quindi trarne davvero beneficio .'

PRESSIONE ALTA, RISCHI E CURA DELL’IPERTENSIONE

L'ipertensione aumenta notevolmente il rischio di infarti, ictus e demenza vascolare.

Ma poiché non ha sintomi fino a quando non è troppo tardi, solo la metà delle persone sa di essere a rischio.

I comuni farmaci per la pressione del sangue comprendono diuretici, che riducono l'acqua nel corpo, i beta-bloccanti, che riduce lo stress sul cuore, e gli ACE-inibitori e i bloccanti del recettore dell'angiotensina II, che rilassano i vasi sanguigni.

PRESSIONE ALTA COSA FARE