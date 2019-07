Pressione alta, rimedi naturali: ecco il sorprendente frutto per abbassarla

Succo melograno - pressione alta: un nuovo studio conferma che una spremuta di questo frutto è tra i migliori rimedi naturali per combattere l'ipertensione e mantenere il cuore in salute - Salute e benessere

Coloro che soffrono di pressione alta sanno bene quanto debbano stare attenti a controllarla ma per queste persone potrebbe essere arrivato un metodo del tutto naturale per aiutarli a gestirla. Si tratta del succo di melograno.

Pressione alta: prima causa di morte per ictus e infarto - Salute e benessere

La pressione alta è un fattore da non sottovalutare in quanto può causare seri problemi di salute. Circa un adulto su due nei Paesei industrializzati soffre di questa patologia, considerata una della maggiori cause di morte per il fatto di favorire infarto ed ictus. In Italia circa una persona su tre soffre di pressione alta e rischia seriamente di incorrere in malattie cardiovascolari piuttosto gravi.

Pressione alta cure naturali: alimentazione e stile di vita sono i migliori strumenti per abbassare la pressione alta - Salute e benessere

Il metodo più efficace per gestire la pressione alta sono le cure farmacologiche prescritte dai medici ma gli esperti comunque confermano che cambiare il proprio stile di vita ed alimentazione possono aiutare a tenere sotto controllo l'ipertensione. Una dieta sana e povera di sodio, unito alla corretta dose di movimento e sport e alla riduzione delle quantità di caffé ed alcol, sono i migliori alleati contro la pressione alta. Parlando di alimentazione, i medici consigliano di aumentare le dosi di frutta e verdura e una ricerca da poco pubblicata rivela che c'è un alimento particolarmente efficace contro la pressione alta che appartiene a queste categorie.

Succo melograno - pressione alta: ecco come abbassare la pressione in modo naturale - Salute e benessere

Uno studio internazionale conferma che il succo di melograno avrebbe il potere di abbassare la ipertensione arteriosa. Gli esperti hanno infatti riscontrato un calo della pressione in soggetti colpiti da questo problema che però hanno consumato almeno un bicchiere di succo di melograno (150 ml) al giorno per 2 settimane. Altri studi simili avevano ottenuto risultati paragonabili anche nella gestione della pressione sanguigna sistolica. Il succo di melograno pare abbia poteri curativi per la salute del cuore in generale ma è importante realizzarlo con frutta fresca, evitando prodotti preconfezionati con zuccheri aggiunti.