Pressione arteriosa: la pressione inizia a diminuire 14 anni prima della morte

Diminuzione della pressione arteriosa negli anziani preannuncia la loro morte

La pressione arteriosa inizia a diminuire 14 anni prima della morte: lo rivela uno studio americano.

Un team di ricercatori ha scoperto che i casi di calo di pressione arteriosa sono più elevati nei pazienti con demenza, insufficienza cardiaca, perdita di peso in età avanzata e in coloro che hanno avuto la pressione alta all'inizio. Ma anche casi di diminuzione della pressione arteriosa a lungo termine si sono verificati senza la presenza di nessuna di queste diagnosi.

I medici sanno da tempo che nelle persone in media la pressione sanguigna sale dall'infanzia alla mezza età, ma un nuovo studio avverte che negli anziani la pressione arteriosa inizia gradualmente a diminuire circa 14 anni prima della morte. Lo studio che ha esaminato le cartelle cliniche elettroniche di 46.634 cittadini deceduti all'età di 60 anni ha mostrato che la diminuzione della pressione arteriosa erano presenti non solo in persone con ipertensione ma anche in persone a cui non era stata diagnosticata questa condizione.

Calo della pressione arteriosa negli anziani indica la morte

I risultati, pubblicati sul Journal of the American Medical Association Internal Medicine, tuttavia, non suggeriscono di non trattare in età avanzata o che pazienti con diagnosi di ipertensione dovrebbero interrompere i loro farmaci per diminuire la pressione arteriosa. "Il nostro lavoro evidenzia l'importanza di condurre ricerche che valutino pazienti anziani come quelli osservati ovunque nelle pratiche mediche", ha detto uno degli autori dello studio George Kuchel dell'Università del Connecticut negli Stati Uniti.

I ricercatori hanno scoperto che la diminuzione della pressione arteriosa era più elevata nei pazienti con demenza, insufficienza cardiaca, perdita di peso in età avanzata e in coloro che hanno avuto la pressione alta. Ma anche i decessi a lungo termine si sono verificati senza la presenza di nessuna di queste diagnosi .

Pressione Bassa: rischio morte per gli anziani. La pressione bassa è un campanello d'allarme

Le scoperte dovrebbero fare in modo che sia i dottori che i ricercatori considerino attentamente che cosa significhi abbassare la pressione sanguigna per i pazienti più anziani, ha detto Kuchel. Sono necessarie ulteriori ricerche per capire perché la pressione sanguigna diminuisce negli anziani in questo modo.

"Gli studi osservazionali come i nostri devono essere seguiti da rigorosi test clinici al fine di indicare le linee guida nell’assistenza clinica", ha detto Kuchel.