Medicina

Giovedì, 7 novembre 2019 - 19:03:00 Pressione sanguigna, come si calcola e come misurarla a casa Ecco come monitorare la pressione sanguigna a casa. Alcuni fattori possono influenzare la misurazione, è dunque utile seguire alcuni accorgimenti.

Pressione sanguigna, come misusarla a casa in modo preciso L’ipertensione colpisce circa un adulto ogni tre. La pressione sanguigna dovrebbe essere sempre monitorata per controllare i valori. Quando questi sono sballati aumenta il rischio di avere problemi di salute, anche gravi, fra i quali ictus, infarto e insufficienza renale. Ecco quando è considerata normale e come misurarla. Alcuni fattori possono influenzare l’attendibilità dei valori, prima di misurarla è dunque opportuno seguire alcuni accorgimenti. Pressione sanguigna, come si calcola: quando è normale-Valore massimo e minimo Saper legger i valori della pressione sanguigna è importante per escludere che vi siano problemi. La pressione è considerata normale o ideale quando è inferiore a 120/80. Il numero più alto indica la pressione distolica, ossia la pressione nelle arterie quando il cuore si contrae. Il numero più basso misura invece la pressione diastolica, che è la pressione nelle arterie mentre il cuore si rilassa. Se il valore massimo è tra 120 e 129 si parla di pressione sanguigna elevata. Quando la pressione supera i 130/80 si parla di ipertensione di tipo 1, quando invece supera i 140/90 si ritiene che le persone abbiano l’ipertensione di tipo 2. Come misurare la pressione sanguigna a casa La pressione sanguigna si misura solitamente tramite un bracciale, chiamato sfigmomanometro, collegato o ad uno stetoscopio o ad una macchina. Il bracciale va posizionato intorno al braccio, appena sopra il gomito. Va poi gonfiato. Se si usa uno stetoscopio va sgonfiato durante l’ascolto, altrimenti lo fa la macchina in automatico. Pressione sanguigna, come misurarla in modo preciso Sono molti i fattori che possono influenzare la misurazione della pressione. Per ottenere valori precisi è opportuno seguire alcuni suggerimenti. La pressione sanguigna va misurata da seduti

È preferibile sedersi 5 minuti prima della misurazione e rilassarsi

Non bisogna assumere caffeina o fumare prima di misurarla

Non effettuare sport nei 30 minuti prima Pressione sanguigna cause: lo stile di vita è importante Sono numerosi i fattori che incidono sulla pressione, come stress, eccessivo consumo di alcol e sale, mancanza di sport, età, predisposizione genetica. Vi sono anche cause secondarie fra le quali problemi renali o endocrini. Seguire uno stile di vita sano è fondamentale per favorire il buon funzionamento del nostro organismo, senza danneggiarlo.