Prevenzione diabete di tipo 2 alimentazione: come prevenire diabete e glicemia

Diabete di tipo 2 alimentazione: studio sulla prevenzione del diabete

Uno studio sulla prevenzione e sul rallentamento della progressione del diabete di tipo 2 rivela che alimentazione e stile di vita sano sono elementi essenziali per limitare l’insorgenza della malattia. Per il diabete di tipo 2, che è la forma più diffusa di diabete, sovrappeso e obesità rappresentano un fattore di rischio serio.

Prevenzione del diabete e glicemia alta: fattori di rischio per diabetici di tipo 2

Avere la glicemia alta e il diabete è un rischio per la salute in quanto predispone il fisico allo sviluppo di patologie ancora più gravi a carico di reni, occhi, sistema nervoso e sistema cardiocircolatorio. I diabetici di tipo 2 possono sviluppare malattie agli occhi come retinopatia, cataratta e glaucoma. A livello renale, i diabetici possono soffrire di frequenti insufficienze dovute al fatto che l’iperglicemia danneggia in maniera permanente i vasi sanguigni. Se sei un diabetico di tipo 2 sei più soggetto a ictus e malattie cardiovascolari nonché a disturbi neuropatici.

Prevenzione del diabete di tipo 2 e alimentazione: la ricetta contro l’insorgenza del diabete

Per scongiurare il pericolo di sviluppare una patologia conclamata, la ricetta diffusa dal finlandese Tuomilehto famoso per i suoi studi sulla prevenzione del diabete, è quella di ridurre il sovrappeso seguendo alcuni semplici accorgimenti:

• Ridurre la percentuale di grassi nell’alimentazione quotidiana e mantenerla al di sotto del 30% delle calorie totali

• Integrare nell’alimentazione le fibre: 15% ogni 1000 calorie per ogni pasto

• Fare sport: 4 ore a settimana almeno

Prevenzione del diabete di tipo 2 e alimentazione: occhio ai grassi e agli zuccheri

Per evitare la glicemia alta e il diabete di tipo 2 è necessario ridurre il consumo di alimenti che contengono carboidrati semplici. I grassi devono essere consumati con moderazione e ogni pasto deve contenere meno del 30% delle calorie totali. Gli alimenti da consumare con moderazione sono:

• zucchero bianco (il saccarosio)

• dolcificanti (per esempio il fruttosio)

• dolciumi

• bevande zuccherate

• merendine e prodotti preconfezionati

Prevenzione del diabete di tipo 2 e alimentazione: via libera alle fibre

Per prevenirne l’insorgenza del diabete di tipo 2, nell’alimentazione quotidiana non devono mai mancare i cibi ricchi di fibre in quali rallentano l’assorbimento di zuccheri e grassi nel sangue e scongiurano l’insorgenza di picchi glicemici. Questi, infatti, sono i principali responsabili della malattia del diabete.

Le fibre sono contenute in questi alimenti:



• lenticchie,

• ceci,

• fagioli

• broccoli

• lattuga

• rucola

• cavoletti di Bruxelles



La quantità giusta per i diabetici è di 5 porzioni di verdura al giorno e cereali, legumi, carne, pesce, latticini, uova, alternati nei vari pasti della settimana.

Prevenzione del diabete di tipo 2 e alimentazione: via libera allo sport

Via libera allo sport ogni giorno con passeggiate a piedi lunghe. Da 3 a 5 volte a settimana è consigliato seguire un allenamento in palestra dedicando almeno 20 minuti del proprio tempo agli esercizi aerobici oppure al nuoto o al basket o al calcio. Sarebbe meglio accompagnare l’attività sportiva all’esercizio dello yoga e allo stretching.