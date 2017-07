Primo cuore pulsante in silicone stampato 3D. Da Zurigo il cuore artificiale

Realizzato il primo cuore pulsante in silicone

Rivoluzione nel settore dei trapianti: è stato testato il primo cuore artificiale in silicone stampato in 3D che pulsa come un cuore umano. La notizia è stata pubblicata sulla rivista Artificial Organs.

Nel mondo sono 26 milione le persone che soffrono di insufficienza cardiaca e non ci sono donatori sufficienti, per questa ragione la realizzazione di un cuore artificiale potrebbe rappresentare una soluzione per continuare a vivere.

Zurigo, ecco il primo cuore artificiale realizzato in silicone

Il cuore artificiale in silicone stampato in 3D per ora può durare al massimo 30-45 minuti, per circa 3.000 battiti.

La stampante 3D è stata utilizzata per creare un cuore artificiale il più vicino possibile a quello reale in funzione e forma. Il cuore artificiale in silicone infatti è realizzato in un blocco unico, presenta un ventricolo destro e uno sinistro, pesa 390 gr (quasi come il cuore vero di un uomo adulto) ed ha un volume di 679 cm3.



Cuore artificiale stampato in 3D pulsante come un cuore umano vero

Il fatto di esser stato realizzato in silicone ed in un unico blocco permette al cuore artificiale di pompare il sangue con movimenti quasi simili a quelli di un cuore naturale riducendo così le complicazioni legate all'uso di parti meccaniche presenti negli attuali dispositivi

Realizzato cuore artificiale pulsante, stampato in 3D dagli scienziati dall’ETH Zurigo

Il cuore artificiale in silicone è stato realizzato da un gruppo di ricercatori del Politecnico federale di Zurigo - ETH Zürich – guidato dal professor Wendelin Stark

Ancora non è possibile sapere quando il cuore in silicone stampato in 3D diventerà realtà sino ad essere inserito nei protocolli medici. In ogni caso è certo che la strada verso la realizzazione di cuori artificiali più sicuri e biocompatibili è segnata.