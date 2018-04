Primo trapianto di pene e scroto eseguito negli USA su un reduce afghano

Primo trapianto completo di pene e scroto al mondo realizzato negli USA



Un team di medici americani ha realizzato il primo trapianto di pene e scroto. Un risultato che costituisce un unicum al mondo, dal momento che è la prima volta che sono stati trapiantati sia pene che scroto.

Il paziente che ha subito l’operazione è un sergente dell'esercito Usa che era stato ferito calpestando una bomba nascosta in Afghanistan e che ha deciso di rimanere anonimo.

Il reduce dell’Afghanistan era stato operato lo scorso 26 marzo all'ospedale della facoltà di medicina della John Hopkins University nello stato del Maryland. Solo questa settimana però l'equipe medica ha dichiarato che l'intervento è perfettamente riuscito. La procedura, durata ben 14 ore, è stata seguita da un team di undici chirurghi di cui nove specialisti in ricostruzione plastica e due urologi. Se la fase di convalescenza dovesse andare come sperato, il paziente potrà tornare a urinare autonomamente già nei prossimi giorni e sarà in grado di avere normali funzioni sessuali nei prossimi sei mesi. Non sarà però fertile perché, per ragioni etiche, l'intervento ha escluso la possibilità di impiantare i testicoli del donatore.