Produzione vaccini: Johnson & Johnson presenta il nuovo complesso in Olanda

Johnson & Johnson: produzione di vaccini su scala mondiale nel nuovo complesso di Leiden (Olanda)

Johnson & Johnson ha inaugurato oggi a Leiden, in Olanda, un nuovo complesso produttivo innovativo, che testimonia i consistenti investimenti del Gruppo nello sviluppo di vaccini a tutela della salute, a favore della sicurezza sanitaria globale e la difesa contro le pandemie a livello mondiale.

Il nuovo centro è stato realizzato da Janssen Vaccines & Prevention B.V., una delle Aziende Farmaceutiche Janssen di Johnson & Johnson, ed è dotato di strutture e tecnologie all’avanguardia per la produzione su vasta scala di vaccini in fase finale di sviluppo in studi clinici (Fase 3).

La pipeline di Janssen comprende vaccini sperimentali per la prevenzione di alcune tra le più temibili malattie infettive, tra cui l’HIV, il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS), l’influenza, l’Ebola e l’infezione da virus Zika. Inoltre il nuovo sito è in grado di produrre vaccini su vasta scala per la difesa mondiale contro le pandemie, anche nell’ambito della più recente collaborazione avviata fra Janssen e la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) per lo sviluppo di un vaccino innovativo contro la Sindrome Respiratoria Mediorientale da Coronavirus (MERS).

“Questo nuovo sito riflette l’importante impegno di Johnson & Johnson nel realizzare la nostra mission di cambiare le sorti della salute umana” ha dichiarato Johan Van Hoof, M.D., Responsabile Mondiale Vaccini Area Terapeutica Malattie Infettive & Vaccini, Janssen Pharmaceuticals R&D e Amministratore Delegato di Janssen Vaccines & Prevention B.V. “Investendo a livello locale puntiamo a proteggere le persone a livello mondiale, operando per garantire che vaccini efficaci e innovativi possano essere messi a disposizione di coloro che ne hanno bisogno indipendentemente dal paese in cui vivono”.

Il sito è dotato di tecnologie di R&S all’avanguardia, tra cui la tecnologia proprietaria Janssen AdVac per i vaccini a vettore virale, oltre alla piattaforma produttiva PER.C6 che ha elevate capacità e velocità di produzione per molteplici tipi di vaccino e un’alta efficienza in termini di costi.

“Siamo molto orgogliosi di questo nuovo complesso che è il frutto di anni di programmazione e di sviluppo di piattaforme oltre che di ottimizzazione dei processi per lo sviluppo di vaccini innovativi” ha commentato Dirk Redlich, Ph.D., Responsabile Sviluppo Analitico e di Processo per i Vaccini, Janssen Research & Development LLC. “Abbiamo realizzato questa struttura all’avanguardia perché crediamo nella nostra capacità di mettere a disposizione vaccini che trasformino positivamente la vita delle persone. In fondo, questa struttura è la manifestazione tangibile del nostro convincimento di poter realizzare un mondo migliore - per le generazioni attuali e per quelle che verranno”.

Il complesso è già operativo e dedicato alla produzione delle dosi di vaccino per la sperimentazione dei vaccini Janssen in fase finale di sviluppo, tra cui quello contro l’HIV.