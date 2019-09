Prostata infiammata e ingrossata, i sintomi da non sottovalutare

Prostata infiammata: solo un uomo su 4 conosce il problema

Circa il 40% dei sessantenni soffre di ipertrofia prostatica. Nonostante questo, solo un uomo over 50 su 4 sa identificare la funzione principale della prostata in modo corretto. Un sondaggio commissionato dall'Associazione europea di urologia ha inoltre rilevato che solo il 38% degli uomini intervistati è stato in grado di riconoscere il disturbo.

Prostata, quando è sana ha le dimensioni di una noce

Il sondaggio è stato condotto su 3.010 uomini sopra i 50 anni tra Regno Unito, Germania e Francia, per valutare la conoscenza della prostata. È stato scoperto che la maggior parte degli uomini ha idee sbagliate sulla salute della prostata e sull’ipertrofia prostatica benigna.

Gli esperti ricordano che una prostata sana ha le dimensioni di una noce e la sua funzione principale è quella di produrre liquido prostatico per trasportare lo sperma.

Prostata ingrossata, i sintomi da non sottovalutare

Durante il sondaggio solo un intervistato su 6 (17%) ha affermato correttamente che i sintomi spia dell'ingrossamento della prostata non sono segni normale dell'invecchiamento.

“I risultati sono preoccupanti, soprattutto perché l'indagine ha esaminato uomini nella fascia d'età che ha le maggiori probabilità di soffrire di patologie legate alla prostata” ha commentato l'urologo Hein Van Poppel, segretario generale aggiunto della Eau. “L'incidenza di queste condizioni e il loro impatto sulla pratica medica aumenteranno, anche a causa dell'invecchiamento della popolazione, quindi dobbiamo far sì che gli uomini siano ben informati per consentire diagnosi e trattamento precoci”.

Tra i principali segnali dell’ingrossamento della prostata vi sono l’impulso improvviso di urinare, la sensazione che la vescica non sia completamente vuota, una sensazione di tensione o dolore durante la minzione e il fatto di alzarsi più di una volta durante la notte per urinare.