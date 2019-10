Prostata: come curare l'ipertrofia prostatica mantenendo le capacità sessuali

Prostata: fino ad ora l'intervento per la cura della ipertrofia prostatica benigna, problema che riguarda quasi l'80% degli uomini over 60, portava alla perdita della capacità di eiaculare. Il robot Aquabeam Waterject elimina il problema - Salute e benessere

La prostata è un organo molto importante ma anche sensibile a diverse patologie, tra cui una delle più gravi è certamente il tumore alla prostata. Questo è vero soprattutto negli uomini, che dopo i 50 anni dovrebbero provvedere ad effettuare un controllo di quest'organo. L'ipetrofia prostatica benigna non è un disturbo particolarmente grave ma colpisce un uomo su due dopo i 50 e quasi l'80% degli over 60. L'ipertrofia prostatica benigna provoca sintomi come: difficoltà ad urinare, necessità di recarsi al bagno più volte durante la note e in alcuni casi anche dolore. Una nuova tecnica chirurgica potrebbe risolvere uno dei problemi legati alla terapia tradizionale.

"Quando questi sintomi non sono più gestibili con le terapie orali, l’approccio chirurgico rimane l’unica opzione", ha spiegato il dottor Andrea Cocci, urologo. Quest'ultimo presso la casa di cura di Villa Donatello ha eseguito in Toscana il primo intervento chirurgico su un paziente 54enne affetto da ipertrofia prostatica benigna con l'innovativo robot Aquabeam Waterject. L'operazione di resezione prostatica per la cura dell'ipertrofia prostatica benigna in molti casi provoca anche l'incapacità di eiaculare e quindi un impatto negativo sulle capacità sessuali del malato. Il robot nato negli USA permette al paziente di mantenersi attivo in ambito sessuale anche dopo l'intervento.

"Il tessuto prostatico in eccesso viene eliminato con un getto di acqua fredda: viene ecograficamente guidato tramite un robot che con precisione millimetrica rimuove solo le parti della prostata che causano i disturbi. - continua Cocci - I vantaggi sono numerosi: l’intervento dura solo 4 minuti, contro i 90 necessari per la chirurgia usata finora, con relativa riduzione dell’anestesia, non più totale, ma spinale e di minore durata. Inoltre c’è assenza di incisioni chirurgiche e la precisione è millimetrica".

"Con l’Aquabeam Waterject riusciamo a preservare la capacità di eiaculare – conclude Cocci - con il relativo vantaggio psicologico, fondamentale soprattutto di fronte a patologie benigne, e gli ovvi risultati positivi per i pazienti più giovani che desiderano procreare. La tecnologia dunque viene incontro all’urologo con strumenti che garantiscono il miglior risultato senza sacrificare nessun aspetto della sessualità".