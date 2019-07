Quanti bicchieri d’acqua bere al giorno: i benefici dell'elisir di salute

Quanti bicchieri d’acqua bere al giorno: il numero indicato dagli esperti per stare bene

Tutti sanno che bere fa bene, ma in pochi conoscono i reali benefici dell’acqua e perché è così importante.

L’acqua è fondamentale sia per il corpo sia per la mente: favorisce infatti la memoria, dona energia, fa dimagrire, contribuisce ad eliminare gli inestetismi della cellulite, rende la pelle più liscia e luminosa, migliora lo smalto dei denti e non solo.

Gli esperti consigliano di bere 8 bicchieri d’acqua al giorno, soprattutto d’estate, per ottenere benefici.

8 bicchieri d’acqua al giorno: l’acqua è un alimento, fa bene anche al cuore e alle ossa

“L’acqua è un alimento al pari degli altri, è un nutriente essenziale per il nostro organismo che ne ha bisogno per garantire il corretto funzionamento di cervello, cuore, muscoli, ossa” ha spiegato Nicola Sorrentino, docente presso l’Università di Pavia.

“Inoltre, l’acqua serve a regolare la temperatura corporea, a mantenere il volume del sangue e delle cellule, a trasportare i nutrienti, a eliminare le scorie” ha aggiunto il Professore.

Ecco quali sono i principali benefici dell’acqua.

Bere 8 bicchieri d’acqua al giorno favorisce memoria e concentrazione

Fra i vari benefici apportati dall’acqua uno è molto utile per affrontare nel migliore dei modi gli impegni giornalieri. L’acqua aiuta infatti a migliorare la memoria e la concentrazione. Talvolta basta anche solo una leggera disidratazione per scatenare il mal di testa e spossatezza.

Questo perché “L’organo del nostro corpo in cui l’acqua è più abbondante è proprio il cervello, con una quota che arriva all’85%”, ha fatto sapere Sorrentino.

Uno studio condotto nel 2015 dai ricercatori dell’Università di Loughborough, nel Regno Unito, ha pertanto rilevato che la disidratazione rende pericoloso guidare, perché riduce la velocità di reazione.

L’acqua ha un effetto dimagrante e riattiva il metabolismo: quanti bicchieri d’acqua bere al giorno per dimagrire

Pochi sanno che l’acqua fa dimagrire. Bere acqua prima dei pasti fa diminuire il senso di fame e consente di sedersi a tavola senza abbuffarsi. Non solo. L’acqua dà anche una spinta al metabolismo. Una volta bevuta l’acqua, il nostro organismo cerca di portarla ai 37 gradi del nostro corpo. Per farlo è necessario consumare energia.

8 bicchieri d’acqua al giorno consentono di ottenere questi benefici e fanno dimagrire di più durante la dieta.

Bere acqua aiuta a contrastare la cellulite, rende la pelle liscia e luminosa

“La cellulite è caratterizzata da un’alterazione del sistema linfatico, che non drena i liquidi come dovrebbe facilitando un ristagno di acqua tra le cellule. Bevendo si facilita il riassorbimento e la successiva eliminazione di questi liquidi, riducendo così il gonfiore localizzato” ha spiegato il professor Sorrentino.

Bere acqua è la prima regola da seguire per eliminare la cellulite.

L’acqua protegge gli occhi: migliora la messa a fuoco, contrasta le infiammazioni e riduce le occhiaie

Bere 8 bicchieri d’acqua al giorno fa bene anche agli occhi. “L’occhio è composto da tessuti, come ad esempio la cornea e il vitreo, fatti di acqua per più del 90%, che, per mantenersi sani e funzionare bene, hanno bisogno di un costante apporto idrico”.

L’acqua protegge gli occhi in diversi modi. Mantiene innanzitutto l’efficacia del film lacrimale, fondamentale per salvaguardare gli occhi da smog, vento e sole.

L’acqua consente poi di migliorare la messa a fuoco, contrasta l’insorgere di infezioni e infiammazioni e riduce le occhiaie che sono causate da un ristagno di liquidi.

Bere acqua riduce le rughe

Bere tanta acqua consente di contrastare le rughe. A rilevarlo è una ricerca del 2012, condotta dal Seoul National University College of Medicine di Seongnam, in Corea del Sud. L’acqua è infatti in grado di ridurre la profondità dei solchi.

Bere acqua fa bene a pelle e capelli: li rende morbidi e luminosi

“L’acqua è una componente essenziale della pelle e ne rappresenta circa il 65%” ha spiegato Sorrentino proseguendo: “In particolare, lo strato più esterno (strato corneo) ne contiene il 20-30% e, se il valore scende sotto questa percentuale, la cute appare screpolata e ruvida”.

L’acqua dona alla pelle luminosità ed elasticità. La rende più giovane e sana. Bere acqua tutti i giorni consente anche di avere capelli luminosi e morbidi.

Bere 8 bicchieri d’acqua al giorno aiuta a mantenere la salute dei denti

“Il consumo di acqua contribuisce a mantenere la salute dei denti” ha affermato Luca Levrini, odontoiatra.

Ecco dunque un altro beneficio apportato dall’acqua: la salute della bocca e dei denti. L’acqua aumenta la salivazione che ha un effetto lavante all’interno della bocca. Aiuta a contrastare la formazione di placca e di batteri. Riduce l’alito cattivo e aumenta la concentrazione di calcio e fluoro, minerali importanti per lo smalto.

L’acqua stempera inoltre l’acidità del pH orale, riducendo così il rischio di erosione dentale.

Bere acqua fa bene alle articolazioni: le mantiene lubrificate e flessibili

“Le articolazioni necessitano di acqua, che contribuisce a mantenere le giuste quantità di liquido sinoviale, un fluido che esercita un’azione lubrificante proteggendo le superfici articolari dall’usura e dal logorio durante il movimento” ha spiegato Sorrentino.

L’acqua è fondamentale per le articolazioni e lo è a maggior ragione per chi lavora molte ore davanti al pc. “Contare su un buon livello di idratazione è fondamentale per mantenere flessibili i dischi della colonna vertebrale e limitare i disagi” ha aggiunto il Professore.

Bere acqua facilita la digestione

L’acqua è importantissima anche per il corretto funzionamento del tratto gastrointestinale. È molto efficace contro la stitichezza e aiuta la digestione. Aumenta infatti la velocità di transito tra stomaco e intestino e promuove l’azione degli enzimi digestivi.

Bere acqua rende di buon umore: riduce la tensione e l’irritabilità

Secondo uno studio condotto nell’Università del Connecticut, Stati Uniti, nel 2015, bere l’acqua fa diminuire il livello di tensione ed irritabilità, contrastando inoltre la depressione.