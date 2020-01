Quante calorie bruciare per perdere 1 Kg? Come dimagrire dopo le feste

Quante calorie bruciare per perdere 1 kg: Focus ha indagato su come dimagrire dopo le feste e quanto lavoro serve per raggiungere l'obiettivo - Salute e benessere

Natale e Capodanno per molti italiani, come da tradizione, sono stati deleteri per la linea. Tantissimi si sono ritrovati con qualche chilo in più e vorrebbero dimagrire dopo le feste. Il problema non è solo capire come fare ma anche quanto sforzo ci vuole. Una ricerca pubblicata su Focus ha svelato quante calorie bruciare per perdere 1 Kg.

Quante calorie bruciare per perdere 1 Kg: la risposta degli esperti

La risposta degli esperti a quante calorie bruciare per perdere 1 Kg è la seguente: in media tra 7.000 e 9.000 chilocalorie. Questo parametro non è però sufficiente in quanto ci sono diverse variabili da considerare come l'età, il peso, il sesso e la capacità del metabolismo di assimilare i nutrienti. Come bruciare calorie? Gli esperti hanno pensato anche a questo.

Quante calorie bruciare per perdere 1 Kg: per dimagrire dopo le feste il segreto sta nella massa grassa

E' importante sottolineare che vedere un chilo in meno sulla bilancia non vuol dire aver perso la stessa quantità in grasso corporeo. Per dimagrire dopo le feste bisogna concentrarsi sulla perdita di massa grassa. Per farlo serve una corretta attività fisica e una riduzione delle calorie introdotte tramite il cibo e gli alimenti ricchi di calorie in generale.

Per capire quante calorie bruciare per perdere 1 Kg esistono delle formule. Focus, ad esempio, afferma che per calcolare il dispendio di energia (quindi la quantità di grasso eliminata) durante la corsa bisogna moltiplicare il numero dei chilometri percorsi con il proprio peso e per un coefficiente di 0,9. Pul sembrare assurdo ma un uomo di peso medio che corre per 10 Km brucia 720 calorie ma perde solo 40 g di massa grassa.

Quante calorie bruciare per perdere 1 Kg: non conta solo l'attività fisica

I pigroni non devono comunque disperare, anche loro possono dimagrire dopo le feste senza troppo stress. La perdita di peso non dipende solo dall'attività fisica. Focus spiega come il 60% del dimagrimento deriva dal metabolismo basale, ovvero dall'energia spesa a svolgere funzioni basilari del corpo come riposo, digestione, circolazione del sangue, digestione e respirazione. Il 10% deriva dalla dieta (ecco la dieta detox per depurare l'organismo dopo il Natale) e solo il 30% dall'attività fisica. Detto questo, l'esercizio resta fondamentale per dimagrire. Ecco i consigli degli esperti su quante ore spendere in attività fisica.