Raffreddore bambini: la cura potrebbe trovarsi già nel naso dei bambini

RAFFREDDORE, CAUSE: I BATTERI NATURALI PRESENTI NEL NASO – IL MICROBIOTA UMANO - POSSONO ESSERE CAUSA DI RAFFREDDORE, LO STUDIO

Il raffreddore comune è causato da un virus, ma gli scienziati vogliono capire in che modo tali malattie sono causate da batteri naturali presenti nel tratto respiratorio.

Lo studio potrebbe anche indicare perché i bambini che soffrono di raffreddori sono più a rischio di sviluppare l'asma in seguito. Si spera che i risultati possano aiutare nella lotta contro il raffreddore comune.

"Le vie respiratorie ospitano una grande varietà di batteri e stiamo iniziando a capire che i tipi e il numero di questi batteri - quello che noi chiamiamo il microbiota - possono influenzare la nostra salute respiratoria", ha detto il dott. Roland P Neumann dell' University Children's Hospital, Basilea.

RAFFREDDORE NEI BAMBINI CAUSE: LO STUDIO SUI VIRUS RESPIRATORI

I ricercatori hanno basato i loro risultati su tamponi prelevati da 167 bambini.

I tamponi sono stati prelevati non appena i bambini hanno sviluppato i primi segni di raffreddore - e poi di nuovo tre settimane più tardi.

Gli scienziati hanno analizzato i tamponi testando la presenza di virus respiratori, come il comune raffreddore, e per i tipi e il numero di batteri presenti.

I ricercatori hanno preso in considerazione anche altri fattori che possono influenzare la salute respiratoria, incluso il periodo dell'anno e l'età del bambino al punto del primo raffreddore, se il bambino avesse fratelli o frequentato l’asilo nido e se fossero regolarmente esposti al fumo di sigaretta.

RAFFREDDORE: CAUSA DELLE INFEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE

Lo studio, pubblicato su ERJ Open Research, suggerisce che i bambini che hanno una grande varietà di batteri diversi presenti nel loro naso tendono a recuperare più rapidamente dal loro primo virus respiratorio. In confronto, quelli che hanno meno varietà e più batteri delle famiglie Moraxellaceae o Streptococcaceae si riprendono più lentamente.

Precedenti studi hanno mostrato un legame simile tra i batteri trovati in questi gruppi familiari e lo sviluppo di malattie respiratorie in età adulta.

I ricercatori hanno suggerito due possibili spiegazioni per il legame tra batteri che dimorano nel naso e infezioni delle vie respiratorie:

La presenza di alcuni batteri provoca l'infiammazione e peggiora i sintomi

Una serie più diversificata di batteri offre un effetto protettivo contro le infezioni respiratorie

RAFFREDDORE NEI BAMBINI: LO STUDIO SULLE CAUSE DELLE INFEZIONI RESPIRATORIE

La ricerca faceva parte di uno studio più ampio che segue un gruppo di bambini dalla nascita per indagare le complesse interazioni di fattori genetici e ambientali e la loro influenza sulla salute dei polmoni.

A lungo termine, potrebbe aiutare a determinare "quale sia il microbiota sano e se esiste un'opportunità per influenzarlo", ad esempio con probiotici, sebbene il dott. Neumann abbia sottolineato che una tale conclusione era puramente speculativa in questa fase.

Il professor Tobias Welte, presidente della European Respiratory Society, che non è stato coinvolto nello studio, ha accolto con favore ulteriori ricerche.

"Esiste un'associazione tra sintomi respiratori nei bambini nel primo anno di vita e lo sviluppo dell'asma per età scolastica. Non comprendiamo ancora completamente questo collegamento, ma i batteri che vivono nelle vie respiratorie superiori potrebbero svolgere un ruolo. Abbiamo bisogno di fare più ricerche per capire la relazione tra questi batteri, le infezioni respiratorie e la salute polmonare a lungo termine".