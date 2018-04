Recordati: approvato il bilancio 2017. dividendi a +24% su base annua

L’Assemblea degli Azionisti di Recordati S.p.A. ha approvato il bilancio 2017 della società, redatto in conformità ai principi contabili IAS/IFRS.

Alla stessa sono stati presentati il bilancio consolidato del Gruppo, anch’esso redatto in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2017 ai sensi del D. Lgs. 254/16 del 30 dicembre 2016.

Nel 2017 i ricavi consolidati di Recordati sono stati pari a € 1.288,1 milioni (+11,6%), l’utile operativo è stato pari a € 406,5 milioni (+24,1%) e l’utile netto pari a € 288,8 milioni (+21,6%). I ricavi internazionali hanno rappresentato il 79,9% dei ricavi complessivi.

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato su proposta del Consiglio di Amministrazione la distribuzione agli azionisti di un dividendo pari a € 0,43, a saldo dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2017 di € 0,42, per ciascuna delle azioni in circolazione alla data di stacco cedola (n. 21), il 23 aprile 2018 (con pagamento il 25 aprile 2018 e record date il 24 aprile 2018), escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data.

Il dividendo complessivo per azione dell’esercizio 2017 ammonta perciò a € 0,85 per azione (€ 0,70 per azione nel 2016).