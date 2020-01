Medicina

Martedì, 7 gennaio 2020 - 12:11:00 Reflusso gastrico dieta: cosa mangiare per prevenirlo Ecco i consigli degli esperti per evitare il reflusso gastroesofageo: cosa mangiare e cosa evitare per prevenire il fastidio

Reflusso gastrico dieta: gli esperti hanno realizzato alcuni consigli alimentari per evitare questo fastidio tanto diffuso tra le donne - Salute e benessere Il reflusso esofageo è un disturbo che provoca un costante bruciore alla bocca della stomaco e nei casi più gravi anche un ritorno del bolo alimentare. I medici affermano che in Italia almeno il 15% degli adulti ha sperimentato il reflusso gastroesofageo e per la maggior parte si tratta di donne. Il reflusso gastrico si può comunque comunque combatterlo con la dieta. Reflusso gastrico dieta: i consigli degli esperti - Salute e benessere Per evitare di soffrire di reflusso gastrico il primo passo da fare è quello di controllare il peso e ciò che si mangia. Il tutto funziona ancora meglio se accompagnato da una moderata attività fisica (ecco quanto esercizio fare per ridurre il rischio di varie forme di cancro). Gli esperti consigliano di evitare pasti abbondanti e di preferire quelli piccoli e frequenti. Gli sbalzi di temperatura favoriscono il reflusso gastroesofageo e sono quindi da evitare cibi e bevande troppo caldi o freddi. Il brodo o alimenti troppo acquosi sono allo stesso modo da ridurre. La reflusso gastrico dieta prevede inoltre un'alimentazione con pochi grassi e di mangiare lentamente masticando bene ogni boccone. Reflusso gastrico cosa mangiare - Salute e benessere Cosa mangiare per evitare il reflusso gastrico? I cibi consigliati sono le carni bianche (pollame, coniglio, vitello) e i tagli più magri del maiale. Nella lista troviamo anche formaggi leggeri (fiocchi di latte, mozzarella vaccina), latte, yogurt scremati, prosciutto crudo e cotto, bresaola e tacchino. Il pesce va bene ma molluschi e crostacei sono da ridurre ad un solo pasto a settimana. Il reflusso gastrico si combatte poi mangiando almeno una porzione di verdura e frutta a pranzo e cena e benevendo da 1,5 a 2 liti di acqua al giorno. Reflusso gastrico cosa non mangiare - Salute e benessere Se non si vuole soffrire di reflusso gastroesofageo bisogna eliminare carni cotte e grasse, cibi fritti e già pronti. Anche sughi ricchi di olio, burro, dolci con creme e panna sono da cancellare da menù. Massimo un bicchiere al giorno di vino per gli uomini e uno per le donne. I cibi consentiti ma che vanno limitati ad un paio di volte a settimana sono: agrumi, cioccolato, pomodoro a crudo, cipolla, peperoni, aglio, bibite gassate.