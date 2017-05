Renoldi Bracco ad Affaritaliani.it: "Ecco come siamo entrati nel corpo umano"

"La diagnostica per immagini è una della 10 grandi invenzioni della medicina e ha davanti a sé grandi spazi per crescere e progredire ancora". Parola di Fulvio Renoldi Bracco, amministratore delegato di Bracco Imaging, che in una videointervista al direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, spiega il senso dell'esposizione “The Beauty of Imaging”, in programma alla Triennale di Milano e fiore all'occhiello delle celebrazioni per i 90 anni del celebre gruppo farmacologico Bracco.

D'altra parte Bracco Imaging rappresenta "il core business dell'azienda, l'85% del giro d'affari", i cui principali mercati sono gli Usa, seguiti dalla Cina e dai grandi Paesi Ue.

"In occasione di questo 90esimo abbiamo voluto questa mostra per raccontare la storia dei mezzi di contrasto, della diagnostica per immagini, e per cercare di immaginare che cosa potrebbe essere il futuro. Parliamo infatti di un pilastro fondamentale della medicina, sia della terapia sia della prevenzione. Ci sono delle frontiere importanti, a cui il nostro gruppo sta guardando, che ci possono permettere attraverso le nuove tecnologie di raggiungere traguardi ancora più importanti".

E al futuro ci pensa la ricerca che "lavora da una parte per migliorare i prodotti esistenti e dall'altra per sviluppare filoni molto innovativi con l'imaging ottico. Stiamo anche guardando ad un utilizzo più sofisticato dei dati che provengono dalle immagini per poter rafforzare ulteriormente il contenuto diagnostico e per fornire anche informazione che al momento non sono facilmente visibili"

Insomma, la diagnostica per immagini progredirà ancora, assicura Renoldi Bracco.

