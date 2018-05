Ricci di mare amici del cuore perché proteggono da malattie cardiocircolatorie

Ricci di mare con molecole amiche del cuore: ecco come i ricci proteggono i vasi sanguigni e il cuore



Uno studio italiano ha rivelato come i ricci di mare proteggono cuore e arterie perché contengono molecole amiche del cuore. Questa particolari molecole che renderebbero i ricci di mare ‘amici del cuore’ sono state individuate da ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, in collaborazione con il gruppo di Assunta Pandolfi, dell’università di Chieti. Il loro nome è Ovotioli.



Ricci di mare amici di cuore e apparato cardiocircolatorio: studio rivela i benefici per il cuore dei ricci di mare



Le molecole amiche del cuore contenute nei ricci di mare sono state individuate da un team di ricerca. Il gruppo ha isolato le cellule endoteliali, prelevate da donne sane o affette da diabete gestazionale, da una vena di cordone ombelicale.

In seguito alla somministrazione di molecole di Ovotiolo A, i ricercatori hanno poi evidenziato una diminuzione dei radicali liberi e un aumento dei livelli di una piccola molecola nota come ossido nitrico, indispensabile per migliore l’afflusso di sangue e la funzionalità del sistema cardiovascolare. Ecco, dunque, perché i ricci di male sono benefici per il cuore in quanto riescono a neutralizzare la formazione di radicali liberi e favoriscono la normale funzionalità del sistema vascolare.

Ricci di mare per il cuore: i benefici dei ricci di mare



Oltre alle spiccate proprietà cardiocircolatorie i ricci di mare sono alimenti benefici perché contengono:

• Vitamine del gruppo B

• Minerali come zinco, fosforo, potassio e magnesio contenuti nelle uova dei ricci.

Le vitamine del gruppo B sono vitamine molto importanti che servono al nostro corpo per la creazione dell’energia.

Lo zinco rafforza le difese immunitarie, il fosforo aiuta nella formazione delle ossa ed è un alleato importante per la nostra memoria. Potassio e magnesio sono gli alleati principali del cuore insieme alla vitamina B6. Il potassio, inoltre, aiuta a combattere il sodio in eccesso ed aiuta i nostri muscoli a funzionare correttamente mentre il magnesio rilassa naturalmente i vasi sanguigni rendendoli più elastici.



Non bisogna dimenticare che questi frutti di mare hanno pochissime calorie: si parla di 100 grammi di “uova di riccio di mare” per 100 chilo-calorie, dunque, 1 caloria per 1 grammo.