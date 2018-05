Rimosso tumore ovarico da record: era grande quanto una persona

Tumore ovarico rimosso a una 38enne. Il tumore alle ovaie aveva dimensioni da record



Un tumore ovarico di dimensioni record è stato rimosso ad una ragazza 38enne; la massa tumorale pesava 60 chili e si estendeva per 90 centimetri di diametro. L’operazione è stata eseguita dai medici del Danbury Hospital su una ragazza americana del Connecticut, negli USA.

Rimozione tumore ovarico di 60 kg. Medici: “tra i primi 10-20 tumori più grandi mai rimossi al mondo"

L’operazione di rimozione dell’enorme massa tumorale localizzata nelle ovaie è durata 5 ore ed ha avuto esito positivo. Grazie ad una equipe di 12 specialisti il tumore è stato rimosso completamente e senza ulteriori complicanze per donna che, al momento del ricovero, era in condizioni di malnutrizione dovute al fatto che il tumore aveva completamente compresso l’intestino ed era sulla sedia a rotelle a causa del peso della massa tumorale. "Potevamo aspettarci - ha spiegato Vaagn Andikyan, ginecologo-oncologo che ha seguito il caso - un tumore grande, ma non di queste dimensioni. E' un evento molto raro”.

Rimosso con successo tumore ovarico da record: era grande quanto una persona



I medici hanno stimato che questo tumore ovarico "potrebbe essere tra i primi 10-20 tumori più grandi mai rimossi al mondo". Il record spetta a un caso riportato nel 1994: una paziente di 34 anni aveva una massa ovarica policistica di 137,4 chilogrammi.