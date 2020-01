Riso bianco fa dimagrire? Ecco la risposta e il segreto per renderlo dietetico

Riso bianco fa dimagrire? La risposta non è così scontata. Questo alimento di per sé non aiuta a dimagrire velocemente ma se trattato in un certo modo può farlo - Salute e benessere

Il riso in bianco bollito viene tradizionalmente utilizzato per curare diversi mali, soprattutto quando si parla di disturbi gastrointestinali. Questo piatto viene anche consumato quando si soffre di influenza ed è tra le pietanze preferite di coloro che si sono messi a dieta e vogliono dimagrire velocemente, in quanto si pensa sia povero di grassi e dietetico. Il riso in bianco fa dimagrire? La risposta non è scontata ma con un po' di attenzione può diventare un ottimo alleato di chi vuole rimanere in forma.

Riso bianco bollito fa ingrassare? Non proprio, ma non è così dietetico come si pensa

Il riso in bianco è considerato una soluzione ideale per eliminare i kg di troppo in quanto è praticamente assente di condimenti (al massimo olio e parmigiano) e ha poche calorie. Quest'ultima convinzione è però errata. Circa 100 grammi di riso in bianco forniscono 132 Kcal e per alcune cotture l'apporto energetico può anche diventare superiore. L'aspetto più importante per chi vuole dimagrire velocemente è però l'indice glicemico, che nel caso del riso in bianco è tra i più alti tra gli alimenti.

Riso bianco fa dimagrire? Ecco alcuni segreti per perdere peso velocemente

Esitono alcuni semplici trucchetti per rendere il riso in bianco davvero dietetico, tenendo conto che la riduzione delle calorie e un minimo di attività fisica sono elementi imprescindibili per dimagrire velocemente. Il primo consiglio è di privilegiare il riso integrale sciacquarlo prima di cucinarlo per eliminare l’eccesso di amido. Fatto questo, bisogna mettere poca acqua in pentola per bollirlo. La cottura “all’orientale” è quella più adatta alla dieta dimagrante. Questa prevede di partire da acqua fredda e lasciare che si assorba totalmente a fuoco basso. Per dimagrire velocemente un secondo consiglio è quello di abbinarlo a proteine e verdure che aiutano a regolare i livelli di zuccheri nel sangue.