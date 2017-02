Roche cresce ancora nella graduatoria Top Employer

Il posizionamento di Roche nella certificazione di Top Employer Italia in tutti i settori industriali è ulteriormente migliorato.

Tale risultato è ancora più importante, considerando il fatto che nell’ultimo anno le aziende certificate sono aumentate da 66 a 79. L'azienda farmaceutica può festeggiare anche l’ottenimento della certificazione di Top Employer Europe, con 11 affiliate Roche premiate.



A livello italiano, in soli quattro anni Roche è passata dal 20° al 9° posto.

A commentare tale prestigioso risultato è stata Amelia Parente, appena nominata Human Resources Director di Roche, dopo 20 anni di esperienza nell’ambito delle risorse umane maturati prima presso l’Istituto Organizzazione e Personale dell’Università Bocconi e, in seguito, in multinazionali del settore Pharma.



“Scegliere di unirmi a Roche significa entrare in una realtà che può vantare un lungo passato, un solido presente e un promettente futuro, determinati da 3 elementi: un portfolio prodotti che ha cambiato il corso di molte gravi malattie, una pipeline unica con 74 nuove molecole in sviluppo e un percorso continuo di valorizzazione delle persone che in Roche lavorano”. - ha dichiarato Amelia Parente – “La varietà e la solidità della nostra offerta è avvalorata dai numeri, basti pensare che nel solo 2016 il 14% dei dipendenti ha avuto un avanzamento di carriera e che oggi sono ben 5 le generazioni che in azienda lavorano gomito a gomito e per cui è stato studiato ed implementato un piano di flexible benefit adeguato a coprire i diversi bisogni dei dipendenti.”