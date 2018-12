Salame morbido con listeria pericoloso per la salute ritirato dal mercato

Salame morbido contaminato da listeria: il ritiro del prodotto pericoloso dal mercato

Salame morbido con listeria ritirato dal mercato per rischio microbiologico. L’allarme è stato diffuso dal Ministero della Salute con il consiglio di non consumare il prodotto contaminato per possibile presenza di Listeria monocytogenes.

Listeria nel salame morbido: la marca del prodotto alimentare contaminato da batterio listeria

Il prodotto alimentare contaminato è stato ritirato dal mercato perché pericoloso per la salute umana. Il salame morbido reca il marchio Rovetano ed è stato commercializzato dall’azienda di Regoli Ivano snc di Regoli Igino con stabilimento a Monte San Martino, in provincia di Macerata.

Contaminazione da listeria nel salame: lotto di produzione, data di scadenza e vendita del prodotto contaminato

Il lotto di produzione del salame contaminato da listeria è il 40.18 identificato dal produttore IT9 390 L CE.

La data di scadenza o il termine minimo di conservazione è il 6 agosto 2019.

Il salame morbido è stato venduto sfuso in confezioni da 550 gr. al pezzo.

Listeria monocytogenes: pericolo per rischio infezione da listeriosi

Listeria è una famiglia di batteri di cui fa parte anche Listeria monocytogenes che è responsabile della listeriosi.

La listeriosi è malattia che colpisce l’uomo e gli animali tra cui ovini, bovini e caprini attraverso il consumo di cibo o di mangime contaminato. Si stima che la malattia abbia elevati tassi di ricovero ospedaliero e mortalità e che la maggior parte delle infezioni si trasmettano attraverso il contatto con animali o persone infetti.

Salame morbido a rischio listeria: indicazioni per chi ha acquistato il prodotto pericoloso per la salute

A tutti quelli che hanno acquistato il prodotto a rischio perché pericoloso per la salute ricordiamo che il prodotto è stato commercializzato unicamente dal 21 novembre 2018 al 11 dicembre 2018. Si raccomanda di non consumarlo e riportarlo integro presso il punto di vendita o di acquisto per effettuare il reso o il cambio del prodotto.



Maggiori informazioni possono essere reperite nella sezione “Avvisi di sicurezza” del sito del Ministero della Salute.