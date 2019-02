Salute e benessere: Spagna batte Italia per la prima volta

Salute e benessere: la Spagna scalza l'Italia al primo posto nella classifica di Bloomberg delle nazioni i cui cittadini sono più in salute. Francia solo 12esima

Sul tema della salute gli italiani si sono spesso vantati di essere superiori a molti altri Paesi nel mondo grazie a fattori come l'ambiente, la dieta mediterranea, etc. ma questa volta il primato tricolore in questo ambito è stato messo seriamente in dubbio. L’agenzia Bloomberg ha pubblicato la classifica delle nazioni più in salute al mondo e l'Italia non è più al primo posto. La graduatoria ha preso in considerazione le principali 160 economie mondiali e tiene contro di diversi fattori che contribuiscono complessivamente alla salute dell’uomo.

Salute e benessere: i parametri presi in considerazioni per la classifica

Bloomberg per realizzare la sua classifica ha tenuto conto di fattori che contribuiscono alla salute sotto ogni aspetto come la qualità del cibo, le abitudini alimentari, l'aspettativa di vita e le condizioni del sistema sanitario nazionale. Il colosso statunitense ha anche considerato quei fattori la cui assenza migliora il benessere della comunità come i rischi legati al fumo e obesità o inquinamento dell'aria e dell'acqua.

Salute e benessere: la Spagna supera l’Italia al primo posto

Per la prima volta da diversi anni l’Italia perde la corona del Paese più in salute al mondo secondo Bloomberg. Lo scettro del Belpaese è stato raccolto dalla Spagna, che rispetto alla classifica pubblicata nel 2017 ha guadagnato ben 6 posizioni. Il cibo, il sistema sanitario e in generale la qualità della vista sperimentata dagli spagnoli è migliorata decisamente negli ultimi anni, anche se Bloomberg non si sofferma sulle cause di questo trend positivo.

Salute e benessere: le altre nazioni in classifica

Dopo Spagna e Italia, al terzo posto nella classifica di Bloomberg si piazza l’Islanda, seguita in quarta posizione dal Giappone. Tokio rispetto a due anni fa ha guadagnato 3 punti. I nostri vicini d’Oltralpe, la Francia, si trova solamente in 12esima posizione.