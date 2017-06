Beatrice Lorenzin, malore Beatrice Lorenzin, malore Beatrice Lorenzin, malore Beatrice Lorenzin

Beatrice Lorenzin, caldo e stanchezza alla base del malore

Beatrice Lorenzin, lieve malore per la ministra della Salute. La Lorenzin si è sentita male in mattinata a causa del caldo e della stanchezza, ed è stata ricoverata al policlinico Gemelli per accertamenti. Dopo qualche ora e' stata dimessa ed e' tornata a casa. Ora le sue condizioni non destano preoccupazione.