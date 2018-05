Salute, parte il mese della prevenzione gratuita di Apoteca natura

Problemi cardiovascolari? Gastrointestinali? Sovrappeso?... il sonno è difficoltoso?...l’età avanza e menopausa e osteoporosi cominciano a far capolino?... Prevenzione e controllo sono gli strumenti che Apoteca Natura mette a disposizione di ogni cittadino per tutto il mese di Maggio, con la possibilità di prenotare questionari di prevenzione e misurazioni in autodiagnosi gratuiti presso le 630 farmacie della rete distribuite in tutta Italia.

Gia a Novembre dello scroso anno le farmecie avevano lanciato un servizio di controllo cardiovascolare per le persone dai 35 ai 65 anni, e visto il grande successo della iniziativa adesso si e’ deciso di allargare i controlli anche ad altri possibili disturbi. Per prevenire le patologie minori più diffuse tra la popolazione, le farmacie della rete Apoteca Natura insediate capillarmente su tutto il territorio italiano, in collaborazione con la Società Italiana di Medicina Generale (SIMG), infatti saranno a disposizione dei cittadini gratuitamente per tutto il mese di Maggio con un percorso di salute personalizzato sulle singole necessità dell’individuo. Il servizio si articola in due semplici step.

Il primo è quello di prenotare un appuntamento in una Farmacia Apoteca Natura oppure registrarsi online (tramite app Apoteca Natura o tramite sito www.apotecanatura.it) e compilare il questionario di interesse:

• Prevenzione cardiovascolare

• Sonno

• Problemi di stomaco e intestino

• Sovrappeso e obesità

• Menopausa e osteoporosi

Il secondo step consiste nel recarsi nella Farmacia Apoteca Natura di fiducia per ritirare la risposta commentata dal Farmacista ed effettuare una misurazione in autodiagnosi gratuita a scelta fra quelle messe a disposizione. Queste iniziativa fa parte di moltre altre iniziative volte alla prevenzione e alla cura della persona, portate avanti da questo innovativo Network internazionale di Farmacie, capaci di ascoltare e guidare le persone nel proprio percorso di Salute Consapevole, grazie alla specializzazione sulle principali esigenze di cura e prevenzione, alla costante ricerca di una piena integrazione nella filiera sanitaria e all’accurata selezione dell’offerta con un particolare focus sui prodotti naturali. In tutti questi ambiti il servizio di prevenzione della rete può aiutare a prevenire queste patologie identificando i fattori di rischio da riferire al medico oppure aiutando l’utente a riconoscere il problema e indirizzandolo conseguentemente in un percorso di salute consapevole. Inoltre Apoteca Natura mette a disposizione opuscoli informativi ben dettagliati per ogni area di interesse. Per chi fosse interessato quindi, basta recarsi fino al 31 Maggio nella piu vicina farmacia Apoteca e effettuare il contollo scelto, dopo aver compilato apposito questionario.

