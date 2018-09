Sandoz ha scelto Friendz per la campagna di Flormidabìl.

Sandoz, divisione del gruppo Novartis e leader mondiale nella produzione e commercializzazione di farmaci equivalenti e biosimilari, si farà portavoce delle storie formidabili di migliaia di persone grazie alla campagna che Friendz ha sviluppato per Flormidabìl, l’innovativo integratore alimentare per l’equilibrio della flora intestinale, eletto prodotto dell’anno.

La forte innovazione del prodotto si rispecchia anche nella strategia di comunicazione consumer-centred di Sandoz, che per il segmento dell’automedicazione ha scelto di puntare sul mondo digitale. La solida metodologia data driven ha permesso alla pagina Facebook del brand di raggiungere l’engagement rate più alto di tutto il mondo Pharma, nonostante Flormidabìl sia un prodotto recente.

Volendo emozionare il consumatore finale sino a renderlo un vero e proprio advocate, Sandoz si è affidata a Friendz e alla forza della sua Community. Friendz infatti rende protagoniste le persone comuni, coinvolgendole affinché producano contenuti fotografici creativi e spontanei che vengono pubblicati sui loro profili social personali, raggiungendo milioni di persone attraverso una comunicazione peer to peer.

Con la voglia di emozionare sempre più, il team di Friendz ha inizialmente realizzato dei mini-video hub ah hoc per il Brand, raccogliendo le testimonianze di persone attorno a tre tematiche, abbracciando così ogni stadio della vita, dalla giovinezza all’età adulta: Momenti Formidabili, Persone Formidabili ed Equilibrio Formidabile. Ogni campagna tematica avrà una durata di due settimane ed inizierà con la condivisione della video-pillola sulla pagina Facebook di Flormidabìl.

Gli utenti di Friendz diventeranno quindi parte attiva della campagna, facendo da cassa di risonanza per tutte le video-pillole per poi raccontarsi grazie alle tre campagne di User Generated Content in cui svilupperanno i temi “formidabili”, producendo contenuti ad alto impatto creativo. Ogni contenuto sarà accompagnato da un commento personale dell’utente e dagli hashtag della campagna dedicata #IlMioMomentoFormidabile, #LaMiaPersonaFormidabile, #IlMioEquilibrioFormidabile, #Flormidabìl.

Il coinvolgimento degli utenti della community di Friendz permetterà alla campagna di toccare tematiche universali della vita delle persone, stimolando la condivisione di storie piene di autenticità e generando buzz attorno al Brand. Che dire, tutto questo è #Flormidabil !