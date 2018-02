Sanofi Italia: Hubert De Ruty è il nuovo Presidente e Amministratore Delegato

Hubert De Ruty è il nuovo Presidente e Amministratore Delegato di Sanofi in Italia. Succede ad Alexander Zehnder che nel gruppo Sanofi assume il ruolo di Global Head of Oncology, a Boston.

De Ruty nel suo ruolo di Presidente e Ad guiderà il comitato direttivo di Sanofi in Italia con l’obiettivo primario di consolidare l’immagine dell’Azienda, proseguire nel percorso di posizionamento istituzionale presso i principali stakeholder e rafforzare la presenza sul mercato attraverso le sue cinque business unit (General Medicine, guidata dallo stesso De Ruty , Diabete e Cardiovascolare, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur, Consumer Healthcare).

“È un orgoglio per me oggi guidare questa squadra. Sanofi ha una grande eredità in questo Paese: la sua presenza industriale, la ricerca clinica, la dimensione e l’impatto sulla economia del Paese. Insieme continueremo a creare valore, tutelando sempre il bene più prezioso per una comunità. La salute”, ha detto Hubert De Ruty.

Con un’esperienza di 17 anni nell’industria farmaceutica, De Ruty vanta un percorso professionale in ambito nazionale e internazionale, dapprima come consulente per l'industria farmaceutica, quindi in Pfizer. De Ruty ha lavorato in Asia, Africa e Medio Oriente, coprendo varie aree terapeutiche in Primary e Specialty Care tra cui Sistema Nervoso Centrale, Neurologia, Cardiovascolare, Oncologia e Vaccini.

Nel 2013 è stato nominato Country Manager Marocco e successivamente Vice President, Cluster Head North Africa. In Marocco ha ricoperto anche la carica di Presidente locale della Pharmaceutical Trade Association (LEEM) ed è stato membro del consiglio di amministrazione del Business Council francese.

A Settembre 2017 è entrato in Sanofi Italia con il ruolo di General Manager della Business Unit General Medicine.